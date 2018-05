Bispo norte-americano fará pronunciamento no casamento de Meghan e Harry

O casamento de príncipe Harry e Meghan Markle acontece no próximo sábado (19) e a cerimônia promete fugir da tradição da Coroa. Além de Justin Welby, chefe espiritual da comunhão anglicana, conduzindo a troca de votos do casal, haverá um pronunciamento do bispo norte-americano Michael Bruce Curry.

“O amor que unirá o Príncipe Harry e a Srta. Meghan Markle tem sua fonte e origem em Deus, e é a chave para a vida e a felicidade”, disse o reverendo em nota. Ele é o 27º Bispo a presidir a Igreja Episcopal e primeiro bispo afro-americano no cargo.

Meghan foi batizada, em março, por Justin Welby. A Igreja Episcopal é uma constituinte norte-amricana da Comunhão Anglicana Global, da qual a Igreja da Inglaterra é considerada mãe.