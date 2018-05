A ex-atriz Meghan Markle, 36 anos, chegou deslumbrante à porta da capela St. George, no Castelo de Windsor, onde se tornará, oficialmente, esposa do Príncipe Harry.

Para a ocasião, ela elegeu um modelo justo ao corpo, de manga longa e cauda curta. O véu, longo, apresentava uma barra rendada.

Contrariando as expectativas, a noiva optou por não usar a tiara da Princesa Diana e elegeu a Diamond Filigree que pertenceu à Rainha Mary.

Veja os detalhes:

Harry e Meghan, na Capela de São Jorge Harry e Meghan, na Capela de São Jorge

Meghan Markle chega à Capela de São Jorge Meghan Markle chega à Capela de São Jorge

Muito se especulou sobre qual seria a escolha dela. A marca mais cotada era a inglesa Ralph&Russo, também eleita para assinar o look do ensaio do noivado. Na ocasião, um modelo preto com bordado dourado no busto foi a aposta da norte-americana para eternizar o momento. Relembre: