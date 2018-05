Princesa Diana tem participação emocionante no casamento de Harry

Em um momento emocionante, Lady Jane Fellowes, a irmã mais velha da princesa Diana, foi chamada ao púlpito para ler uma bela passagem da Bíblia. Foi uma das maneiras que Harry encontrou de ter a mãe presente no dia de seu casamento com Meghan Markle.

Os Cantares de Salomão pertencem ao Velho Testamento e são considerados uma parte polêmica da Bíblia pela intensidade do texto. Em um trecho, lê-se “Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios, afogá-lo; ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado.”

Durante a leitura, a igreja ficou em silêncio absoluto e a câmera mostrou alguns convidados emocionados. Diana será lembrada em outros momentos. Uma das músicas escolhidas para a cerimônia também foi tocada em seu casamento.