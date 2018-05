Kate Middleton reciclou vestido e repetiu o look no casamento real

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, chegou à capela de St. George usando um modelo de mangas longas em tom off-white. O detalhe é que tal traje não é inédito.

A esposa de Príncipe William já havia desfilado o look Alexander McQueen em outras duas ocasiões. No batizado da filha, a Princesa Charlotte, e nas comemorações do aniversário da Rainha Elizabeth II.

Relembre:

Batizado da Princesa Charlotte, em 2015

Comemorações do aniversário da Rainha Elizabeth II, 2016