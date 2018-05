De vestido marfim, Kate chega com os filhos, George e Charlotte

Kate Middleton, mulher do príncipe William, chegou acompanhada dos filhos George e Charlotte, que serão pajem e daminha, com outras crianças. Mulher do príncipe, Kate veste um vestido marfim.

O príncipe William chegou à igreja de St. George, em Windsor, acompanhando o irmão, Harry, que optou por um traje militar para a cerimônia de seu casamento com Meghan. O uniforme é da cavalaria Blues and Royals. O casal agora será duque e duquesa de Sussex. Harry também manteve a barba ruiva. Havia dúvida se ele a tiraria para a cerimônia deste sábado (19).

Leia também: A evolução dos vestidos de noiva da Família Real