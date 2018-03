Por que Meghan Markle não usará a tiara de Kate Middleton no casamento?

O casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry se aproxima. Consequentemente, detalhes da cerimônia são divulgados a cada instante. A mais recente novidade sobre o grande dia trata-se do look da atriz durante o evento.

De acordo com informações divulgadas pela revista People nesta sexta-feira (30), os convidados (e o público que acompanhar a cerimônia) não devem esperar que Meghan apareça no dia 19 de maio usando a mesma tiara que Kate Middleton usou em 2011.

A tiara Cartier Halo foi emprestada a Kate pela Rainha Elizabeth II para a união da Duquesa de Cambridge com o príncipe William. Entretanto, a monarca não poderá repetir o feito porque neste ano o acessório integrará a exposição Cartier: The Exhibition – junto a outras 300 peças como anéis, colares e pulseiras.

A Cartier Halo faz parte do acervo Royal Collection Trust da Rainha e foi dado à monarca por sua mãe no aniversário de 18 anos.

