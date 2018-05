Por que Harry e Meghan vão se casar em um sábado

Harry e Meghan Markle optaram por se casar em um sábado, 29 de julho de 1981, diferentemente do que aconteceu com os pais do príncipe, que fizeram a cerimônia em uma quarta-feira.

O príncipe William e Kate se casaram em uma sexta-feira, 29 de abril de 2011, o que gerou criticas do setor econômico do país. Explica-se: O casamento do segundo na linha de sucessão ao trono britânico injetou 2 bilhões de libras na economia, mas, para desgosto da Confederação da Indústria Britânica, a decretação do feriado no país anulou o benefício econômico, já que a previsão é que cada dia não trabalhado custe ao país 6 bilhões de libras.

Para evitar uma polêmica, digamos, econômica, o enlace de Harry e Meghan, com renda prevista de 500 milhões de libras, foi marcado para um sábado.

Apesar das críticas dos antimonarquistas, a estimativa é que a casa real britânica, em 2017, valeria 67,5 bilhões de libras, o que equivalente a 91 bilhões de dólares, se fosse uma marca. A monarquia inglesa estaria em terceiro lugar entre as maras mais valiosas do mundo pela revista “Forbes”, atrás apenas de Apple e Google.