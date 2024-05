Dia Mundial da Meditação: chegou a hora de você meditar

Quem dera a gente nascesse com manual de instruções! Algo que nos mostrasse como apertar os botões do cérebro, as alavancas das emoções, o controle da alegria e da tristeza. Algum conhecimento mágico que nos mostrasse como usar a máquina mais importante e impressionante de todas — a mente — sem que ela começasse a dar problemas e engripar nas contradições pela vida afora.

Mas não nascemos com manual. Ainda bem que dá para aprender.

Muito mais importante do que aprender sobre coisas é o autoconhecimento. Cada pessoa estará consigo mesma o tempo todo, em cada segundo de cada minuto, a vida inteira. A peça-chave de seu sucesso é sempre você. O elemento comum de cada conquista sua? Você.

Assim começa a descoberta de que chegou a hora de você meditar.

É hora de você meditar

É hora de você meditar porque as melhores e maiores universidades do mundo comprovam a eficácia da meditação. Ela nos afeta no corpo, acalmando as inflamações, aprofundando o sono, regenerando as células e tornando mais devagar o processo de envelhecimento.

Meditar nos afeta na mente, aumentando a neuroplasticidade, diminuindo o estresse, abrindo caminhos para a criatividade e incentivando a empatia. Meditar melhora nossa vida social, porque sejamos sinceros que às vezes, para entender os outros, olha… só meditando.

É hora de você meditar porque o mundo é imperfeito; e se esperarmos que o mundo seja perfeito para que sejamos felizes, iremos esperar para sempre. Os desafios e tropeços do mundo, como os pesos da ginástica e da musculação, nos dão oportunidades de descobrirmos nossas forças e superarmos obstáculos.

Mas a dose frequentemente é alta demais; e de tanto caos, desencontro e tristeza, acabamos nos perdendo de nós mesmos. Deixamos de ver as nossas qualidades, esquecemos de nossos almejados sonhos e somos levados pelo turbilhão. Meditar nos ajuda a aceitar o que é imperfeito no presente — para poder mudar o futuro. Paz, seguida de ação. Calma, e depois intensidade. Isso é meditar.

É hora de você meditar porque você merece e ninguém é igual a você. Cada pessoa tem algo único a contribuir para o mundo. É claro que você merece o carinho de cuidar de si mesmo. O seu potencial será cultivado pelas meditações de autoconfiança, lapidado pelas meditações de concentração e foco, impulsionado pelas meditações de clareza e coragem. Meditar é mergulhar em um mundo interno todo seu: nele podemos encontrar curas…

Libertar-nos de antigas mágoas, energias pesadas e paradas que, mesmo esquecidas, nos atrapalham no dia a dia, emudecendo nossa voz, tirando nosso brilho. Meditar nos leva à descoberta de que somos amados, aceitos, e iremos encontrar nossa grandeza.

É hora de você meditar porque a meditação nunca esteve tão disponível! Antigamente, era necessário subir a montanha para falar com o mestre, talvez alguém que morasse em uma cabana na neve dos himalaias, falando uma língua estranha em um país distante. Hoje, a meditação está no seu bolso, em aplicativos perfeitos para você meditar. A hora é agora.

