12 inspirações para montar um cantinho de meditação em casa

O isolamento social pode ter nos livrado de certos estresses da vida cotidiana, mas trouxe consigo outros tantos. Não por acaso, a busca, na internet, por atividades relaxantes como a meditação e ioga tem crescido bastante nos últimos tempos.

E, ainda que essas sejam exercícios que praticamente não demandam equipamentos específicos, um ambiente propício pode tornar a prática ainda mais agradável e efetiva. Por isso, fuçamos o Pinterest em busca de inspirações de cantinhos de meditação para dar aquele toque especial ao seu momento zen. Confira!

Alguns detalhes merecem destaque aqui. A predominância do metalizado dourado ajuda na vibe mística, assim como as almofadas de patchwork com tecidos estampados variados.

Mais prático, impossível. Coloque as almofadas do sofá perto de um cantinho e acenda velas perfumadas ou incensos: cantinho prático, móvel e aconchegante.

O tecido estampado com símbolos de zodíaco e uma enorme lua já muda a atmosfera dessa sala. As luzinhas dão o destaque merecido.

Não é necessário muito para meditar tranquilamente, apenas um lugar confortável para se sentar e um cobertorzinho leve para dias mais frios.

Muita gente afirma que sentar-se próximo à janela ajuda bastante na concentração durante a meditação. O solzinho leve no rosto ou uma brisa ainda dão ar de tranquilidade.

Plantas! Muitas plantas! Quem já meditou na natureza sabe que sensação melhor não há. Como nem sempre é possível, que tal montar seu cantinho em meio a um microjardim? Aqui, te ensinamos como fazer.

Continua após a publicidade

Um tapete estiloso já dá o toque perfeito ao seu cantinho. Melhor ainda se for felpudo e confortável.

Se você quiser complementar a sua vibe zen, pode escolher tons relaxantes, terapêuticos, caso do azul, que, segundo a cromoterapia, é calmante.

O seu tapetinho de ioga também é útil na hora da meditação. Para que fique mais confortável, você pode comprar um zafu, a tradicional almofada circular, ideal para a prática.

Há muitos tipos de meditação, algumas feitas deitada, outras, sentada. Depende do seu estilo. O ideal é ter à mão cobertas, almofadas e superfícies variadas para poder ficar bem à vontade.

Aqui, a dona da casa teve a genial ideia de criar o cantinho na varanda, onde há mais ar e luz. Só evite locais muito expostos ao sol, o que pode incomodar na prática.

All white para quem quer relaxar de verdade. Aqui, na mesma ideia do monocromático azul, o tom off-white escolhido evita distrações e cria clima zen.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo