Cidades brasileiras estão entre os melhores destinos turísticos do mundo

Que o Brasil tem grande potencial turístico, todos já sabem. Belas praias, passeios históricos, museus, diversidade gastronômica e musical são alguns dos fatores que atraem turistas de todo o mundo para o solo brasileiro. Por isso, não é de se surpreender que cidades brasileiras estejam entre as vencedoras do Prêmio Travellers’ Choice, da TripAdvisor.

Todos os anos, a plataforma – que junta avaliações dos usuários sobre acomodações, restaurantes, experiências, companhias aéreas e cruzeiros para auxiliar no planejamento de uma viagem – faz uma lista com os melhores destinos turísticos, de acordo com a opinião dos viajantes.

Neste ano, o Brasil aparece em cinco categorias: Destinos em Alta, Destinos Promissores, As 25 Melhores Praias, Os 25 melhores parques de diversões e Os 25 melhores hotéis do mundo. Porto Seguro (BA), Gramado (RS), Petrópolis (RJ) e até mesmo o parque Beto Carrero World (SC) estão entre os eleitos.

Destinos em alta no Brasil

Esta categoria define quais são os locais que mais se destacaram pelas avaliações e pontuações altas no ano de 2019. O Brasil aparece logo na quarta posição, com Porto Seguro, na Bahia, perdendo apenas para Kochi, na Índia; Luzon, na Filipinas; e Porto, em Portugal.

A cidade baiana, famosa pela Cidade Histórica e pelas praias, é seguida por Gramado, no Rio Grande do Sul, que conquistou o quinto lugar. A pequena cidade tem belas paisagens verdes e pitorescas e aparece novamente no Travellers’ Choice na categoria dos melhores hotéis do mundo, com Valle D’incanto Midscale Hotel – em 20º lugar.

Entre as outras cidades que apareceram na lista, estão a Ilha de Malta, em Malta; Buenos Aires, na Argentina; e Viena, na Áustria. Confira a lista completa aqui.

Porto Seguro (BA) e Gramado (RS) estão entre os destinos em alta do mundo, de acordo com TripAdvisor

Destinos promissores do Brasil

Petrópolis (RJ) surgiu como um dos destinos promissores de 2020, em 19º lugar. Trata-se de uma categoria que elege as promessas que estão por vir no turismo. Ou seja, destinos menos conhecidos, mas estão interessando cada vez mais os viajantes.

A cidade é um dos locais favoritos entre os cariocas, segundo a TripAdvisor, e é perfeita para quem gosta de ecoturismo e agitação. O Palácio de Cristal é uma das atrações em destaque. Lá, o viajante encontra exposições e eventos.

Entre as outras cidades indicadas como promessas para 2020 estão Beirute, no Líbano; Luxor, no Egito; e Monopoli, na Itália. Confira a lista completa aqui.

Petrópolis (RJ) é um dos destinos promissores do mundo em 2020

A melhor praia do mundo é brasileira

O Brasil conquistou o primeiro lugar entre as 25 melhores praias do mundo com a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, Pernambuco. É a quinta vez que a praia conquista o título de melhor do mundo – ela ficou na liderança também em 2014, 2015, 2017 e 2019. O destino é conhecido pelas suas águas cristalinas e vegetação densa, sendo um dos locais favoritos de quem visita a ilha.

O país ainda aparece na quinta posição com as Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, com sua paisagem paradisíaca e mar calmo.

Na lista, ainda estão praias como Playa Paraiso, em Cayo Largo, Cuba; Praia Flamenco, em Culebra, Porto Rico; e Bavaro Beach, em Punta Cana, República Dominicana. Confira a lista completa aqui:

Baía do Sancho (PB) e Prainhas do Pontal do Atalaia (RJ) estão entre as melhores praias do mundo

Beto Carrero World entre os melhores parques do mundo

O parque de diversões brasileiro conquistou o 19º lugar na lista dos Melhores Parques de Diversão do Mundo. Localizado na Penha, litoral norte do estado de Santa Catarina, o Beto Carrero World é o maior parque multitemático da América Latina.

O local reúne mais de cem atrações, desde brinquedos radicais, como a montanha-russa FireWhip, que faz cinco loopings, até shows e peças teatrais.

À frente do parque brasileiro, estão vários parques de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, como Universal’s Islands of Adventure e Magic Kingdom. Confira a lista completa aqui.

Beto Carrero World é o 19º melhor parque de diversão do mundo