Sonhando com a próxima viagem? Confira 11 destinos incríveis no Brasil

Por Da Redação Atualizado em 9 out 2021, 19h37 - Publicado em 9 out 2021, 19h28

Por incrível que pareça o ano já está acabando e, com isso, é natural que as tão sonhadas férias ou aquela folguinha comecem a ser planejadas. A pandemia ainda não acabou, mas a vacinação avançada garante cada vez mais uma flexibilização segura da rotina, o que inclui as deliciosas viagens.

Sendo assim, colocar rodinhas no pé para conhecer novos lugares, seja uma praia ou uma região de clima interiorano, terá um gosto bem especial. E, olha, não precisa nem sair do país para encontrar variedade de destinos, viu?

Separamos 11 paisagens “made in Brazil” para você se encantar e quem sabe conhecer pessoalmente.

Chapada dos Veadeiros, Goiás

Lençóis Maranhenses, Maranhão

Paraty, Rio de Janeiro

Bonito, Mato Grosso do Sul

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

Pirenópolis, Goiás

São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte

Alter do Chão (Santarém), Pará

Jalapão, Tocantins

Inhotim (Brumadinho), Minas Gerais

Holambra, São Paulo