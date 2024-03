Últimos dias para se inscrever na Casa Clã 2024.

Se você ainda não se inscreveu na Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, corra, que ainda restam alguns ingressos. Nesta segunda edição, que acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, CLAUDIA e Boa Forma oferecem uma programação especial, repleta de grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações gratuitas.

Programação da Casa Clã 2024

Na sexta-feira (8), o Casarão Higienópolis recebe a presença de grandes nomes como Claudia Raia, Nanda Costa e Bela Gil. Inclusive, a cantora Xenia França encerra a programação do dia com um pocket show intimista.

Já no sábado (9), é a vez de Carol Celico e Astrid Fontenelle adentrarem o clã, participando de debates sobre autocuidado, felicidade e maternidade tardia. Para fechar o sábado com chave de ouro, Mahmundi realiza uma performance tocante no evento.

Por fim, o domingo (10) traz um emocionante sarau sobre o amor, mediado pela romancista Liana Ferraz, com as participações de Vivi Duarte, Carol Tilkian e Cris Rioto.

Em nosso site, é possível conferir a programação completa da Casa Clã 2024, com informações completas acerca das mesas e ativações.

Atrações já esgotadas

Até o momento desta publicação, as aulas de yoga e ballet fly flex já estão esgotadas. Atrações como a mesa sobre felicidade e autocuidado (com Astrid Fontenelle), a gravação ao vivo do podcast Jornada da Calma e o sarau de encerramento também não estão mais disponíveis.

Garanta seus ingressos

Para confirmar a sua presença nas atrações restantes (incluindo os shows de Xenia França e Mahmundi), basta garantir o seu ingresso gratuitamente pelo site Sympla.

Como chegar na Casa Clã 2024

Anote aí: a segunda edição de Casa Clã acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, próximo ao Shopping Pátio Higienópolis. No site, você confere as melhores formas de chegar ao evento, seja de carro ou transporte público.