Xenia França é confirmada na Casa Clã 2024

Em uma edição que promete grandes emoções para o Dia Internacional da Mulher, a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, apresenta com exclusividade o pocket show de abertura com a cantora Xenia França.

Com uma programação recheada de talks shows e debates com temas sobre o universo feminino, é a vencedora do Grammy Latino 2023 de Melhor Álbum Pop Contemporâneo que dará início aos três dias de celebração e interação feminina no Casarão Higienópolis, em São Paulo, que acontece entre os dias 08 e 10 de março.

Pocket show com Xenia França

Natural de Candeias, na Bahia, Xenia França é uma das vozes de sucesso absoluto no pop brasileiro e na música popular contemporânea. Vencedora do Grammy Latino 2023 com o álbum Em Nome da Estrela, ela canta o tema de abertura da novela Renascer (TV Globo), “Lua Soberana”, ao lado de Luedji Luna.

Continua após a publicidade

Envolvida não só na música, a cantora também é conhecida por ser um grande símbolo de moda e beleza feminina, presente em desfiles como o da Chanel durante a Semana de Alta-Costura 2024.

Em Casa Clã, Xenia se apresenta durante a abertura, no dia 08 de março, às 20h. Os ingressos são gratuitos e já estão disponíveis para reserva no site da Sympla. Para garantir o seu, basta clicar neste link.

Casa Clã 2024

Em sua segunda edição, a Casa Clã 2024 recebe talks inéditos e participações de mulheres influentes nos mais variados ramos, como Claudia Raia, Bela Gil, Nanda Costa, Helena Rizzo e muitas outras em debates e experiências inspiradoras sobre a interação e vivência feminina. A programação e curadoria é realizada por CLAUDIA e Boa Forma.

Para mais informações, fiquem ligadas em nossa programação!