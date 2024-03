Casa Clã 2024: conheça escritoras que se apresentam em sarau sobre amor

No próximo domingo (10), chega ao fim o principal encontro de lideranças femininas organizado pela Editora Abril, a Casa Clã, com um sarau sobre amor. Ao lado da romancista Liana Ferraz, a escritora Vivi Duarte, a pesquisadora de relacionamentos Carol Tilkian e a poeta Cris Rioto fecham o evento com textos inéditos e publicados, às 12 horas, no Casarão Higienópolis. Garanta seu ingresso gratuito no Sympla.

O público também poderá recitar frases e textos de própria autoria ou não, pois o sarau conta com microfone aberto, e a experiência dura cerca de 45 minutos. Conheça mais sobre as mulheres que estão à frente do sarau:

Quem é Liana Ferraz?

Nascida em 1982, em Bragança Paulista, Liana Ferraz (@lianaferraz) se define como escritora, atriz e artista da palavra. Sem esquecer do mundo acadêmico, ela desenvolveu um doutorado em Artes da Cena pela UNICAMP e um pós-doutorado pela Escola de Comunicações e Artes da USP.

Seus estudos a levaram para a docência, cumprindo as funções de professora de expressão vocal e orientadora do Mestrado Profissional em Artes da Cena na Escola Superior de Artes Célia Helena.

Com quatro livros publicados, sendo os mais recentes Sede de me beber inteira (Planeta, 2022) e Um prefácio para Olívia Guerra (HarperCollins Brasil, 2023), pretende lançar mais duas obras de poesia neste ano, ambas com o amor como tema central, e entra para o time de colunistas da Claudia em breve.

Ela ainda coleciona mais de 140 mil seguidores no Instagram, espaço em que publica textos emocionantes sobre relacionamento, autoestima, senso de propósito e autoimagem.

Na visão dela, o sarau é uma oportunidade para a poesia promover um movimento dos afetos. “O encontro com mulheres é sempre enriquecedor e nutre não só a arte, mas também a vida”, afirmou.

Quem é Cris Rioto?

Cris Rioto é escritora, comunicadora e redatora criativa. Conhecida pelo projeto Caixa de Saída (@caixadesaida), uma iniciativa autoral que começa com a publicação de pílulas poéticas e, mais tarde, se desdobra em um livro, ela alcança milhares de pessoas todos os dias em suas redes sociais - contando apenas seguidores, são pelo menos 218 mil.

Formada em artes cênicas pela Célia Helena Centro de Artes e Educação, Cris publicou seu primeiro livro, o Caixa de saída – pra onde vai o que não se envia, em 2022.

O lançamento da obra é resultado de uma característica bastante importante no mundo literário: a capacidade da escritora de criar poesias com as quais nos identifiquemos.

Para o sarau, a comunicadora busca compartilhar aprendizados com outras mulheres. “Espero trocar com autoras que admiro através dessa linguagem que tanto me move, a escrita”, disse.

Quem é Vivi Duarte?

Empresária, escritora brasileira e jornalista de formação, Vivi Duarte encontrou seu propósito na luta pela ascensão econômica de mulheres da periferia.

Filha e neta de sacoleiras do Brás, ela começou a trabalhar aos 14 anos, com uma trajetória que vai desde estoquista, vendedora em shopping, até atendente de telemarketing.

Na faculdade, precisava lidar também com as demandas que a maternidade exige. No segundo ano da graduação, entrou para a área comercial de uma empresa, por oferecer mais oportunidades financeiras.

Depois, fez pós-graduação em marketing e negócios, mesma época em que passou a estudar o público feminino.

Entre 2020 e 2021, foi presidente da BuzzFeed Brasil e, depois, virou diretora de conexões e planejamentos de negócios para a América Latina de uma multinacional. Vivi lançou Quem é você na fila do pão? (editora Planeta) em paralelo. O livro fala sobre sua história.

Quem é Carol Tilkian?

Carol Tilkian é psicanalista, comunicadora e pesquisadora de relacionamentos. Fundadora do Amores Possíveis, canal de Youtube, instagram e podcast que discute temas ligados aos afetos, defende o amor como modo de vida ‒ e influencia milhares de pessoas a seguirem essa premissa.

Ela também é colunista da Rádio CBN, revista Glamour Brasil e Mina Bem-Estar, dedicando seus espaços de escrita à discussão sobre o amor e as relações humanas.

Como se inscrever no sarau de encerramento da Casa Clã 2024?

A segunda edição de Casa Clã acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, que fica na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo. Para participar, garanta seu ingresso gratuito no Sympla

Sobre o Casa Clã 2024

Casa Clã é um evento da Editora Abril que reúne mulheres influentes, como Claudia Raia, Bela Gil, Nanda Costa e Helena Rizzo, em shows, palestras e atividades para falar sobre as vivências femininas. A programação e curadoria é realizada por CLAUDIA e Boa Forma.

Confira a programação do evento aqui.

