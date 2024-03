Confira a programação completa da Casa Clã 2024

De 8 a 10 de março de 2024, CLAUDIA e Boa Forma se unem para celebrar o Dia Internacional da Mulher com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações.

O evento é gratuito e acontece no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, e a programação propõe experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade.

Programação completa da Casa Clã 2024

Para a abertura, estão organizadas rodas de conversa com mulheres inspiradoras das mais diversas áreas, como Claudia Raia, Nanda Costa, Lan Lanh e Bela Gil – tudo gratuito. Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA – 08/03:

14:00 – ESTÉTICA SEM ETARISMO

O evento terá a presença da atriz Claudia Raia na programação de sexta-feira (8/3). Na ocasião, ela participará de uma conversa sobre beleza sem etarismo e autoconfiança ao lado da executiva Giovana Pacini. A atriz, que completou 57 anos em dezembro do ano passado, vem colhendo ótimos frutos tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Saiba mais.

15:15 – MATERNIDADE REAL, COM NANDA COSTA E LAN LANH

Mães de gêmeas, a atriz Nanda Costa, capa da CLAUDIA na edição de setembro de 2023, e a percursionista Lan Lanh conversam com a editora-chefe Karin Hueck sobre novas formas de maternar. Saiba mais.

16:30 – ECONOMIA DO CUIDADO

A colunista de finanças Paola Carvalho entrevista Bela Gil sobre seu livro “Quem vai fazer essa comida?”, um debate sobre o trabalho invisível das mulheres que alimentam o mundo e movimentam de 10 a 40% do PIB de todos os países. Saiba mais.

20:00 – POCKET SHOW COM XÊNIA FRANÇA

O evento apresenta com exclusividade o pocket show de abertura com a cantora Xenia França. Natural de Candeias, na Bahia, Xenia França é uma das vozes de sucesso absoluto no pop brasileiro e na música popular contemporânea. Vencedora do Grammy Latino 2023 com o álbum Em Nome da Estrela, ela canta o tema de abertura da novela Renascer (TV Globo), “Lua Soberana”, ao lado de Luedji Luna. Saiba mais.

SÁBADO – 09/03:

08:00 – BOA FORMA: AULA DE YOGA, POR VIDYA STUDIO

09:00 – BOA FORMA: WORCAUT: FUNCIONAL, POR EQUIPE CAU SAAD

10:00 – BOA FORMA: BALLET FLY FLEX: FLEXIBILIDADE, POR LETICIA MARCHETTO

10:00 – GRAVIDEZ TARDIA

Mais mulheres estão empurrando a decisão de engravidar para mais longe. Médicas e mães contam os benefícios e os cuidados da maternidade tardia. Com Carol Celico e Pri Borgonovi Caribé.

11:00 – EXISTE VIDA APÓS O DIAGNÓSTICO

Narrativas de mulheres que venceram o câncer de mama com Dra. Debora Gagliato e Dra. Karina Fontão.

14:30 – FELICIDADE E AUTOCUIDADO

Astrid Fontenelle, capa da edição de aniversário de 62 anos de CLAUDIA, fala sobre a alegria de viver cada fase da vida sem ceder às pressões etaristas.

15:45 – JORNADA DA CALMA AO VIVO

20:00 – POCKET SHOW COM MAHMUNDI

O evento recebe com exclusividade o pocket show da cantora e instrumentista carioca Mahmundi, em uma apresentação inédita que promete grandes emoções. A cantora, indicada ao Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em 2021, é uma das grandes promessas da música pop contemporânea brasileira. Saiba mais.

DOMINGO – 10/03

11:00 – BRUNCH + SARAU NA VARANDA

Ao lado da romancista Liana Ferraz, a escritora Vivi Duarte, a pesquisadora de relacionamentos Carol Tilkian e a poeta Cris Rioto fecham o evento com textos inéditos e publicados, às 12 horas, no Casarão Higienópolis. O público também poderá recitar frases e textos de própria autoria ou não, pois o sarau conta com microfone aberto, e a experiência dura cerca de 45 minutos. Conheça mais sobre as mulheres que estão à frente do sarau.

Como chegar na Casa Clã 2024

O encontro acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, próximo ao Shopping Pátio Higienópolis. Para encontros e experiências tão especiais, nada mais apropriado do que o casarão inspirado nos palacetes franceses do século 19, que fica em Higienópolis, bairro nobre no centro da capital paulista.

Seja de carro ou transporte público, você confere aqui todas as melhores formas de chegar a esta edição da Casa Clã.

Como participar da Casa Clã 2024

Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla. Te vemos lá!