Casa Clã 2024: Saiba como participar do evento

Em clã, lado a lado, confiantes. Assim celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações. Aqui, você confere os destaques deste encontro especial, que acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.

A programação, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, propõe experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade.

Como se inscrever na Casa Clã 2024

A participação na Casa Clã 2024 é totalmente gratuita, basta garantir seu ingresso para cada atividade disponível no site Sympla, clicando aqui. Não se esqueça que é necessário se inscrever para cada programação que você tenha interesse de participar, combinado?

Quando acontece o evento?

O encontro acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.