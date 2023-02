Rainha Charlotte: minissérie derivada de Bridgerton ganha primeiro teaser

A Rainha Charlotte (Golda Rosheuvel), de Bridgerton, tem uma trajetória digna de série. Não é por acaso que a Netflix se adiantou e fez um spin-off focado na personagem. A produção acaba de ter o primeiro teaser e data de lançamento divulgados pelo streaming.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton é uma minissérie, com seis episódios, que vai acompanhar a juventude de Charlotte. A monarca foi inspirada na esposa do rei George III – primeiro Rei do Reino Unido, Grã-Bretanha e Irlanda após a unificação dos países.

A prévia mostra a jovem rainha conhecendo seu futuro marido, que ainda era um príncipe. Vamos nos preparar para ver belíssimos figurinos e muitos bailes.

Trailer de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton





A obra traz o retorno das três atrizes de Bridgerton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), e novas adesões do elenco. India Amarteifio é a jovem rainha Charlotte, Arsema Thomas é a Lady Danbury e Michelle Fairley é a Princesa Augusta, já Corey Mylchreest interpreta o Príncipe George.

De acordo com a pequena sinopse da Netflix, a série conta “uma história de amor que mudou o mundo”. Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton estreia no streaming em 4 de maio. Vale lembrar que as duas primeiras temporadas de Bridgerton estão disponíveis no catálogo da Netflix e este ano, teremos o terceiro ano da série.