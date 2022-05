Tudo o que sabemos sobre a terceira temporada de Bridgerton

Depois do sucesso estrondoso da primeira temporada de Bridgerton, muita gente achou que a segunda não seria capaz de repetir o feito. Sem Simon e Daphne, era quase natural questionar se Anthony, o homem mais velho da família, teria o carisma necessário para prender os espectadores às telas. A resposta? Absolutamente sim! A sequência não só foi bem, como conseguiu quebrar o recorde da antecessora, com mais de 251,7 milhões de horas assistidas apenas em sua semana de estreia. Com isso, a pergunta que não quer calar é: o que podemos esperar da terceira temporada?

Antes de partimos para o que já sabemos da terceira temporada de Bridgerton, vale dizer que a série já foi renovada para mais duas temporadas e que o time criativo já começou a trabalhar na sequência. Segundo a atriz Nicola Coughlan, que interpreta Penelope, as filmagens devem começar no verão europeu, ou seja, a partir do meio do ano, e estrear na temporada de primavera ou verão de 2023.

Mudanças na cronologia dos livros

A princípio, a terceira temporada deveria focar no terceiro livro da série de Julia Quinn, Um Perfeito Cavalheiro, que conta a história de Benedict com Sophie Beckett, a filha de um conde forçada à servidão por sua odiosa madrasta. A própria Netflix, no entanto, confirmou nesta semana que não será assim: ao invés de seguir a cronologia dos livros, a nova temporada mostrará o romance de Colin Bridgerton e Penelope, a Lady Whistledown.

No Instagram, a atriz que interpreta a personagem também publicou uma foto e um texto que confirmam – e celebram – a notícia. “Assim como a Lady Whistledown, eu estive guardando um grande segredo por um bom tempo…mas eu posso finalmente lhes dizer que a terceira temporada de Bridgerton é a história de Colin e Penelope”, escreveu.

Continua após a publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicola Coughlan (@nicolacoughlan)

E você, já está ansiosa para a continuação?

Relacionadas Cultura Playist de Bridgerton traz músicas pop em versões instrumentais