Playist de Bridgerton traz músicas pop em versões instrumentais

Que a série baseada nos romances de Julia Quinn é sucesso absoluto na Netflix você já sabe! O que talvez você não tenha notado é que, nesta segunda temporada, a playlist de Bridgerton esteve recheada de sucessos da música pop que nós já conhecemos decor e salteado, com nomes que vão de Madonna ao saudoso Nirvana. Isso porque esses clássicos foram apresentados em versões instrumentais, recriadas especialmente para embalar os momentos mais românticos e especiais da produção. Não acredita? A gente te mostra e ainda te convida a dar o play para ouvir todas elas no Spotify!

O primeiro episódio trouxe Stay Away, do Nirvana, enquanto Anthony analisava a sua enorme lista de candidatas a esposa – mas não parou por aí: ele ainda apresentou Material Girl, de Madonna, tocada enquanto as irmãs Sharma chegavam ao baile, e Diamonds, de Rihanna.

A playlist ainda conta com outros grandes hits da música internacional, como Alanis Morissette, Harry Styles, Calvin Harris e Miley Cyrus. Abaixo, você pode ouvir todas as músicas e ainda salvar para dar o play quando quiser!