‘Queen Charlotte’: o que sabemos sobre a minissérie derivada de Bridgerton

A dinastia de Bridgerton está para ganhar um novo membro no universo da Netflix. A série terá um spin-off focado na história da Rainha Charlotte. Não é preciso dizer que ela é uma das melhores personagens, certo? A monarca é interpretada por Golda Rosheuvel e inspirada na esposa do rei George III (o primeiro Rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, após a unificação dos dois países).

Intitulada Queen Charlotte: A Bridgerton Story, a produção é um prelúdio do seriado original, trazendo uma jovem Charlotte. Bom, eis o que sabemos desta nova história do mundo de Bridgerton.

Do que se trata a história?

Queen Charlotte: A Bridgerton Story será uma minissérie e focará na vida amorosa e na ascensão da rainha ao trono. Mas não para por aí – também veremos Lady Danbury e Violet Bridgerton, interpretadas por Adjoa Andoh e Ruth Gemmell, respectivamente, em Bridgerton.

Quem acompanha Bridgerton sabe que Charlotte enfrenta desafios pessoais por conta da doença de seu marido, o rei George. Mas ela é romântica e acredita muito no poder do amor.

A rainha Charlotte, de fato, existiu!

Lady Danbury e Violet Bridgerton são personagens inventados pela autora da saga de livros Julia Quinn, mas a rainha Charlotte foi baseada em uma pessoa real, como citamos acima. Ela viveu de 1744 a 1818, e se casou com o herdeiro do trono inglês quando era adolescente. Na vida real, teve mais de 10 filhos. Na série, ainda não ficamos sabendo sobre seus herdeiros.

Quem estará no elenco?

A nova série contará com alguns atores do elenco atual, como Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell. Parte das adesões do elenco são India Amarteifio, como a jovem rainha Charlotte, Michelle Fairley, como a Princesa Augusta, Corey Mylchreest, como o jovem rei George, Arsema Thomas, como Agatha Danbury, Sam Clemmett, como Brimsley, e Richard Cunningham, como o Lorde Bute. Ainda não sabemos quem será a versão mais nova de Violet Bridgerton.

E já tem foto de India Amarteifio como Charlotte:

Dearest readers, rejoice in a formal introduction to royalty herself, India Amarteifio, who along with the incomparable duo of Golda Rosheuvel and Adjoa Andoh will reveal the origins of Your Majesty. Queen Charlotte: A Bridgerton Story is on the way, indeed. pic.twitter.com/mE7OcH5gRu — Bridgerton (@bridgerton) September 23, 2022 Continua após a publicidade

O teaser

Apesar de ainda existirem poucas informações sobre o spin-off, a Netflix já usou as redes sociais para mostrar um pequeno teaser. Nele, podemos ver a jovem Charlotte em um primeiro encontro desastroso com George. Assista abaixo:

Fofoca nova da Lady Whistledown! India Amarteifio, Golda Rosheuvel e Adjoa Andoh vão mostrar a origem da Rainha Charlotte de Bridgerton na minha nova série da Shonda Rhimes. Pelo visto essa temporada vai ter três diamantes, né? #NetflixTudum pic.twitter.com/zWDCqbHnXJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Quando estreia?

Queen Charlotte: A Bridgerton Story será produzida e escrita por Shonda Rhimes, idealizadora de Bridgerton. A Netflix ainda não divulgou a data de estreia da minissérie e nem o número de episódios.

As duas primeiras temporadas de Bridgerton estão disponíveis no catálogo do streaming e a terceira está programada para estrear em 2023.