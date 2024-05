Principais lançamentos do streaming em junho de 2024

Junho nos streamings é marcado pelo retorno de séries amadas pelo público. Obviamente, estamos falando dos novos episódios de “House of The Dragon”, “The Boys” e a última parte da 3ª temporada de “Bridgerton”.

Os amantes de filmes também não podem perder “Am I Ok?”, drama LGBT protagonizado por Dakota Johnson (“Madame Teia”) e “Eu Sou: Celine Dion”, documentário que retrata tanto a trajetória da cantora quanto o seu dia a dia convivendo com a Síndrome da Pessoa Rígida.

A seguir, você confere as principais estreias de filmes e séries nos streamings em junho de 2024:

The Acolyte (04/06)

Ambientada no universo Star Wars, “The Acolyte” gira em torno de uma jovem padawan que se reúne com seu mestre jedi para investigar uma série de crimes; no entanto, no caminho eles se deparam com forças mais maléficas do que esperavam.

Onde assistir: Disney+

Sweet Tooth – 2ª Temporada (06/06)

Neste capítulo final, Gus e seus amigos embarcam em uma jornada intensa na esperança de curar o Flagelo e finalmente descobrir a verdade sobre os híbridos.

Onde assistir: Netflix

Am I Ok? (06/06)

Protagonizado por Dakota Johnson, o longa gira em torno de Lucy, uma mulher que se descobre lésbica aos 30 anos de idade.

Onde assistir: Max

Acima de Qualquer Suspeita: 1ª Temporada (12/06)

Na trama, protagonizada por Jake Gyllenhaal, a promotoria de Chicago vira de cabeça para baixo quando um de seus membros se torna suspeito de um terrível assassinato.

Onde assistir: Apple TV+

Bridgerton – 3ª Temporada: Parte 2 (13/06)

Enquanto as novas debutantes sonham em ser o diamante da temporada, uma moça discreta, que leva uma vida dupla, descobre o próprio brilho em meio a segredos e surpresas.

Onde assistir: Netflix

The Boys – 4ª Temporada (13/06)

Na 4ª temporada de “The Boys“, o mundo está à beira de um colapso. Victoria Neuman está mais perto do que nunca do Salão Oval e sob o domínio de Capitão Pátria. Billy Bruto, com apenas alguns meses restantes de vida, perdeu o filho de Becca e seu emprego como líder dos The Boys. O resto da equipe está saturado de suas mentiras.

Onde assistir: Amazon Prime Video

House of The Dragon – 2ª Temporada (16/06)

Em sua segunda temporada, “House of the Dragon” continua a explorar a turbulenta história da Casa Targaryen, mergulhando mais fundo na guerra civil conhecida como a Dança dos Dragões, iniciada no final da primeira temporada da produção.

Onde assistir: Max

Eu Sou: Celine Dion (25/06)

O aguardado documentário de Celine Dion, dirigido pela vencedora do Oscar Irene Taylor, aborda os capítulos mais emblemáticos da vida da cantora canadense e a sua convivência com a doença rara ‘Síndrome da Pessoa Rígida’.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Minha Lady Jane: 1ª Temporada (27/06)

Inspirado no livro best-seller de mesmo nome, Minha Lady Jane é uma releitura radical da história real inglesa, na qual o filho do rei Henrique VIII, Eduardo, não morre de tuberculose, Lady Jane Gray não é decapitada e nem o seu marido, Guildford. No centro desta nova série está a brilhante e obstinada Jane, que fica chocada ao ser coroada rainha e se vê alvo de vilões que buscam a coroa (e sua cabeça).

Onde assistir: Amazon Prime Video

Tudo em Família (28/06)

Uma jovem (Joey King) enfrenta um dilema quando a mãe dela (Nicole Kidman) inicia um romance inesperado com seu chefe, um grande astro do cinema (Zac Efron).

Onde assistir: Netflix

