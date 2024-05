Netflix aumenta preços no Brasil; veja novos valores

A Netflix, uma das principais plataformas de streaming no mundo, anunciou recentemente um aumento nos preços dos seus planos no Brasil, com vigência a partir de 23 de maio de 2024.

O maior aumento percentual aconteceu no plano padrão, que oferece acesso simultâneo em dois dispositivos com qualidade Full HD e ficou 12% mais caro. A categoria de valor mais alto do serviço de streaming, que permite acesso simultâneo a até quatro telas com qualidade 4K, agora custa R$ 59,90 por mês.

A mudança faz parte de uma tendência global de ajustes de preços da empresa, que visa equilibrar os custos operacionais crescentes com a necessidade de manter e expandir seu catálogo de conteúdo.

Novos preços dos planos da Netflix no Brasil

Os valores dos planos foram reajustados conforme a tabela abaixo:

Padrão com anúncios: de R$ 18,90 para R$ 20,90 por mês (aumento de 10%)

de R$ 18,90 para R$ 20,90 por mês (aumento de 10%) Padrão: de R$ 39,90 para R$ 44,90 (aumento de 12%)

de R$ 39,90 para R$ 44,90 (aumento de 12%) Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90 por mês (aumento de 7%)

Justificativas para o aumento da assinatura

A empresa justificou os aumentos alegando a necessidade de continuar investindo em novos conteúdos originais, que são uma das marcas registradas da Netflix.

Continua após a publicidade

A produção de séries, filmes e documentários exclusivos tem um custo elevado, e esses reajustes são considerados essenciais para garantir a qualidade e a diversidade do catálogo.

Além disso, a Netflix enfrenta uma crescente concorrência no mercado de streaming, com outras plataformas como Amazon Prime Video, Disney+, e HBO Max expandindo suas ofertas e investindo pesado em conteúdo próprio. Esse cenário competitivo exige que a Netflix mantenha sua relevância e atratividade para os assinantes.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.