“Furiosa”: a estreia e onde assistir aos filmes da saga ‘Mad Max’

Uma das sequências mais aguardadas pelos fãs em 2024, Furiosa: Uma Saga Mad Max, finalmente chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (23).

Protagonizado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Nicholas Hoult, esta nova sequência da saga ‘Mad Max’ contará a trajetória de uma das personagens mais icônicas em uma luta contra a tirania, violência e o poder impostos por uma guerra pós-apocalíptica em meio ao deserto.

E para você não ficar de fora de todos os detalhes desta icônica saga do universo pop cinematográfico, nós te contamos qual a ordem cronológica e onde assistir a todos os filmes da saga ‘Mad Max’ nos streamings além de te contar todos detalhes sobre esta nova sequência que promete grandes emoções nos cinemas este mês. Veja só:

Ordem cronológica e onde assistir aos filmes da saga Mad Max

Mad Max (1979)

Conhecido por ser a primeira versão da saga – e o primeiro papel de sucesso de Mel Gibson nas telonas – o longa de 1979, dirigido por George Miller, introduz o espectador ao mundo pós-apocalíptico marcado por muitas cenas de ação, perseguição e vingança pelas estradas desérticas australianas.

Nela, o policial Max Rockatansky (Mel Gibson) busca por justiça (com as próprias mãos) após uma gangue de motoqueiros assassinar sua família.

Onde assistir: HBO Max, Oldflix

Continua após a publicidade

Mad Max: A Caçada Continua (1981)

Neste segundo filme, também dirigido por Miller, Max (Mel Gibson) retorna ao cenário pós-apocalítico em busca de combustível em um acampamento atacado por nômades do deserto. O protagonista, convencido pelo chefe da tribo atacada, decide proteger o território contra a invasão violenta de Humungus e seus capangas.

O longa ainda conta cenas marcantes de ação e efeitos visuais práticos do cinema da década de 1980, além de muita perseguição e combate em meio ao deserto árido australiano.

Onde assistir: HBO Max

Mad Max: Além da Cúpula do Trovão (1985)

Em um cenário ainda mais apocalíptico, Max (Mel Gibson) chega a uma cidade caótica controlada por uma governante mortal e impiedosa (Tina Turner). Ali, ele é forçado a se tornar um gladiador, mas acaba sendo abandonado em meio ao deserto, onde um grupo de órfãos selvagens o salvam.

Convencidos de que a chegada de Max é um presságio contra o governo tirano, os órfãos decidem segui-lo em busca de vingança e destruição do poder.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Apple TV, Amazon Prime e Claro TV +

Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

Remake vencedor do Oscar de Melhor Figurino e Maquiagem em 2016, neste longa, Tom Hardy da vida à Max Rockatansky, que acredita que a sobrevivência em meio ao deserto apocalíptico depende somente da solidão.

No entanto, ele é capturado pelo tirano, Immortan Joe e seus fiéis seguidores, em meio a uma perseguição pra lá de eletrizante contra a Imperatriz Furiosa (Charlize Theron), que está determinada a resgatar um grupo de jovens capturadas pelo tirano.

Max então se vê forçado a se unir à Furiosa e sua gangue na busca por vingança e destruição de Joe e seus aliados.

Onde assistir: Prime Video

Continua após a publicidade

Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024)

Neste novo longa também dirigido por George Miller, acompanhamos a tragétória inicial da jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy) em um cenário anos antes de se tornar a imperatriz, justiceira e combatente do universo pós-apocalíptico de Mad Max: Estrada da Fúria (2015),

A jovem, no entanto, acaba caindo nas garras de uma horda de motoqueiros liderados pelo tirano Dr. Dementus (Chris Hemsworth), que, em meio a disputa contra o impiedoso e jovem Immortan Joe (Tom Burke), protagonizam disputas eletrizantes pela influência e poder da região de Cidadela.

Onde assisitir: Em cartaz nos cinemas.

Confira o trailer completo:

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.