Calendário de festivais de música em 2023

Depois de um 2022 pós-pandêmico em que os festivais de música (e outros eventos) voltaram com tudo, ninguém mais quer ficar dentro de casa. Com destaque para atrações internacionais como Rosalía, Drake e Billie Eilish, entre outros, há opções para todos os gostos. Os apreciadores da música brasileira também não ficam de fora, com diversas programações com Zeca Pagodinho, Alceu Valença, Marina Sena, Baiana System e mais. Confira o calendário de festivais 2023 de CLAUDIA:

Festival de Verão Salvador

O ano já começa com tudo, com o Festival de Verão Salvador acontecendo nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições da capital baiana. Orgulhoso de ser, há 25 anos, o festival da mistura de sons e ritmos, essa edição trará encontros especiais da música popular brasileira. No dia 28 de janeiro, Caetano Veloso sobe ao palco ao lado de Gilberto Gil, Ivete Sangalo convida Luedji Luna, Carlinhos Brown canta com Duda Beat e Attooxxá, enquanto Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz. Ainda terá Djonga cantando com Orochi, Filipe Ret com Caio Luccas, Criolo com Ney Matogrosso e Ferrugem com Xande de Pilares.

No dia 29 de janeiro, Ludmilla convida Gloria Groove, Baiana System sobe ao palco com o Olodum, Luísa Sonza canta com Alcione, e Saulo com Marina Sena. Xamã toca com Gilsons, e Pitty se apresenta com Jão. E ainda vai ter show de Bell Marques e Leo Santana. São tantas atrações incríveis que já tem até playlist para fazer o esquenta do Festival de Verão Salvador. Os ingressos estão à venda aqui.

Planeta Atlântida

O Planeta Atlântida, maior festival da região Sul do país, retorna para sua primeira edição pós-pandemia nos dias 3 e 4 de fevereiro, em Xangri-la, no Rio Grande do Sul. No primeiro dia, sobem ao palco Luísa Sonza, Gloria Groove, Vitor Kley, entre outros. No segundo dia de festa, tem Ludmilla, Ivete Sangalo, Luan Santana e mais. Os ingressos podem ser comprados aqui.

REP Festival

Racionais, Emicida, Don L, Ludmilla, Flora Matos, Marechal e Iza são só algumas das atrações confirmadas do REP Festival, maior festival de rap do país, que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Cidade do Rap, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda aqui. E quem não puder ir presencialmente, pode acompanhar os shows nas transmissões da Amazon Music e Twitch.

GRLS!

A segunda edição do festival que traz um line-up 100% feminino acontecerá nos dias 4 e 5 de março, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. As atrações ainda não foram informadas, mas os ingressos já estão à venda. Vale a pena ficar de olho no Instagram do festival GRLS! para conferir o anúncio das novidades.

Lollapalooza

Um dos festivais mais aguardados de 2023, o Lollapalooza traz um line-up de peso. No dia 24 de março, Billie Eilish e Lil Nas X sobem ao palco principal do Autódromo de Interlagos. No sábado, 25 de março, Blink-182 e Tame Impala serão as principais atrações e, no domingo, 26 de março, tem shows de Rosalía, Willow e Drake. Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso também são alguns dos destaques da programação. Entre os demais nomes internacionais, estão Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Tove Lo e Kali Uchis. Os ingressos para o Lollapalooza 2023 estão à venda aqui.

Tim Music Noites Cariocas

Já pensou em pegar um bodinho, admirar a vista maravilhosa do Rio de Janeiro e curtir boa música? É a proposta do Tim Music Noites Cariocas, que apresenta shows de música brasileira entre 24 de março e 15 de abril, no Morro da Urca. A programação começa com Gilberto Gil, em 24 de março, e segue com Duda Beat, no dia 25. No dia 31 de março, é a vez de Pabllo Vittar se apresentar com Urias. Em 1º de abril, tem Gilsons, no dia 7 de abril, Roupa Nova, e Alceu Valença no dia 8. Quem fecha a programação é Nando Reis, no dia 15 de abril. Os ingressos podem ser comprados aqui.

Gop Tun Festival

No dia 22 de abril, o Gop Tun celebra sua segunda edição, no Live Stage Canidé, em São Paulo. Prometendo 18 horas de música eletrônica, o festival tem como headliner a canadense Jayda G, indicada ao 63º Grammy Awards na categoria de melhor gravação de música eletrônica e que também já remixou a trilha Cool, de Dua Lipa, para o álbum Future Nostalgia.

Também se apresentarão Mall Grab, DVSI, Nicola Cruz, Lena Willikens, Bambounou, DJ Seinfeld , Roza Terenzi, Partiboi69, Badsista X Evehive, Acemoma , Jasmine Infiniti, Harvey Sutherland, Bradley Zero, Zombies in Miami, Diogo Strausz (live), Gop Tun DJs, Millos Kaiser, Vermelho, Julianna, Maneiríssimo, Suelem Mesmo, Kamila Govorcin, Agrabah , Ubunto, Balearic Banana, Kabulom, Harari, Larissa Jennings , Paulete Lindacelva Raquel Krügel, Rico Jorge e Felinto. Os ingressos já estão à venda aqui.

Breve Festival

Em 2022, Belo Horizonte se consolidou como mais um point de festivais de música. No dia 22 de abril, o público do Breve vai de novo ao Mineirão, desta vez para curtir os shows de Joss Stone, Alcione, Ludmilla, João Gomes, Matuê, Alceu Valença, Liniker, Péricles, Black Alien, Luedji Luna, Tasha & Tracie e mais. Esses são apenas os primeiros nomes confirmados no line-up. Os ingressos já estão à venda aqui.

Queremos! Festival

Marisa Monte, Rico Dalasam e Rachel Reis, entre outros artistas brasileiros, se apresentarão na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, em mais uma edição do Queremos!, festival que já virou xodó dos cariocas. Os ingressos podem ser comprados aqui.

Sarará

O Sarará, em Belo Horizonte, ainda não tem atrações confirmadas, mas a data já está certa: será no dia 26 de agosto, no estádio do Mineirão. Quem já quer garantir os ingressos “no sigilo” (e mais baratos), já pode comprá-los aqui.

The Town Festival

Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, o The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio, promete reunir cerca de 500 mil pessoas para curtir mais de 235 horas de música. Iza e Criolo são as atrações já confirmadas para se apresentar no Autódromo de Ibirapuera, mas se especula que o esperado retorno de Rihanna ao Brasil pode acontecer no The Town. Também há rumores de que Nicki Minaj seja outra headliner. Enquanto não tem nada confirmado, você pode acompanhar as novidades no site.

Tomorrowland

Depois de duas edições em 2015 e 2016, o Tomorrowland volta ao Brasil nos dias 12, 13 e 14 de outubro. O Parque Maeda, em Itu (SP0 será palco dos três dias de festa, durante os quais se reunirão alguns dos melhores DJs e produtores do mundo. O line-up e a venda de ingressos serão anunciados nos próximos meses, de acordo com os organizadores. Acompanhe as novidades no site oficial do festival.

Turá

Ainda sem data definida ou atrações confirmadas, o Turá já promete uma edição 2023 à altura da anterior, quando subiram ao palco do Parque Ibirapuera, em São Paulo, nomes como Emicida, Marina Sena, Duda Beat e Alceu Valença. Vale a pena ficar atenta às novidades que eles anunciaram no site e no Instagram do festival.