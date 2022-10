Confira a programação por dia do Lollapalooza Brasil 2023

Nesta quarta-feira (19), o Lollapalooza Brasil 2023 anunciou o line-up por dia dos shows. A 10º edição do festival acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Na sexta-feira (24), a cantora Billie Eilish e o cantor Lil Nas X sobem ao palco principal. Já no sábado (25), Blink-182 e Tame Impala se apresentam. E, para encerrar a programação no domingo (26), Drake e Rosalía fazem seus shows.

O Lolla Day, ou seja, os ingressos para um único dia começam a ser vendidos hoje pelo site oficial do festival e também na bilheteria do Teatro Renault. Os ingressos vão de R$550, do 1º lote meia entrada, a R$1650, do Lolla Lounge by Vivo por dia e meia entrada.

Os artistas brasileiros Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso, são alguns dos destaques da programação. O line-up ainda conta com nomes internacionais como Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Tove Lo e Kali Uchis.

Confira a programação completa do Lollapalooza Brasil 2023: