Lollapalooza Brasil 2023 anuncia Willow como atração surpresa do domingo

Willow foi anunciada pelo Lollapalooza Brasil 2023 como a atração surpresa do domingo, dia 26 de março. A cantora e atriz completa a programação do festival que também vai trazer ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Drake, Billie Eilish, Blink 182, Rosalía e Lil Nas X. A programação, que acontece de 24 a 26 de março, contará ainda com os artistas brasileiros Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso, são alguns dos destaques da programação. O line-up ainda conta com nomes internacionais como Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Tove Lo e Kali Uchis.

Willow, que acaba de lançar seu quinto álbum, é mais uma estrela da programação. Ela já fez parcerias musicais com cantores e bandas renomadas, como Avril Lavigne, Machine Gun Kelly, Yungblud, Travis Barker e outros artistas. “Fui treinada para ser uma cantora de R&B, então fui nessa direção. Mas eu sempre tive uma grande afinidade com o rock”, afirmou a artista em uma entrevista para a revista Glamour do Reino Unido. Com seu último álbum, ela tenta se consolidar como uma estrela do rock, gênero que tem mais afinidade.

Confira a programação completa por dia do festival.