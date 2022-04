BADSISTA!: conheça a mais nova promessa da música eletrônica

“A música eletrônica não pode ser elitizada. Quando eu não tinha grana e equipamento, arrumava coisas de graça, baixava sample, me jogava.” Foi se jogando no mundo que BADSISTA tornou-se produtora, cantora, DJ, compositora e multi-instrumentista. O nome artístico de Rafaela Andrade é conhecido de backstages dos artistas mais disputados, tipo Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Pitty e Brisa Flow.

E isso tem motivo, claro. Sua explosão criativa, que apoia e celebra a comunidade LGBTQIA+, atinge um equilíbrio sedutor entre sons experimentais e comerciais. “As coisas que eu faço têm esse impacto porque é um choque entre o natural (dentro de mim) e o cultural (ao meu redor). Só eu posso fazer o que eu faço”, diz.

Tamanha vontade de criar resultou no desafio de estrear como artista solo. Em novembro passado, lançou Gueto Elegance, álbum vencedor do prêmio Disco Revelação, da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). O talento é acompanhado de um senso de urgência por maior diversidade de artistas e sons. Como construir esse futuro na cena eletrônica hoje? “Um grande primeiro passo é reconhecer a música periférica brasileira, que é feita por pessoas que não têm condições de ter muitos equipamentos e, mesmo assim, fazem um som muito foda através da tecnologia”, aponta.

Badsista já se apresentou nos festivais Glastonbury, no Reino Unido, e Nyege Nyege, na Uganda, e na comemoração dos 10 anos da Gop Tun, em São Paulo, no último dia 2. Agora, está negociando apresentações na Ásia. “Eu quero provocar tanto quem me ouve quanto quem está fazendo música. Vamos parar de olhar para o hemisfério norte e dar valor para o que temos aqui. Quero deixar esse legado.”