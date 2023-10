Beyoncé divulga trailer inédito do filme sobre a Renaissance World Tour

Na madrugada desta segunda-feira (2), Beyoncé pegou seus fãs de surpresa ao divulgar o primeiro trailer oficial do filme sobre sua última turnê, a Renaissance World Tour, que teve seu encerramento neste fim de semana em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos.

Intitulado Renaissance: A Film By Beyoncé, o longa é descrito como um filme ambicioso, assim como o álbum lançado em julho de 2022, que promete cenas exclusivas dos bastidores de uma das turnês mais lucrativas dos últimos tempos.

Nos Estados Unidos, a produção estreia no dia 1º de dezembro com a pré-venda dos ingressos já iniciada. Em contrapartida, aqui no Brasil, a previsão de estreia da produção ainda não foi confirmada. Vale lembrar que a cantora encerrou a sua sexta turnê mundial sem apresentações na Ásia e na América Latina, incluindo o Brasil.

No trailer, conseguimos visualizar Beyoncé em momentos raros e íntimos com sua família, além de trechos narrados pela própria cantora sobre a experiência de rodar uma parte do mundo com apresentações megaestruturadas. “Quando estou me apresentando, não sou nada além de livre. Meu objetivo para esta turnê era criar um lugar onde todos fossem livres e ninguém fosse julgado”, declara a cantora em um trecho. Confira o trailer inédito a seguir:

Com um repertório recheado de grandes hits, a turnê Renaissance World Tour contou com mais de 50 apresentações pelas principais capitais européias e cidades da América do Norte, como Estocolmo, Barcelona, Londres, Paris, Nova York, Vancouver e Houston.