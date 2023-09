Festival de Finos Filmes acontece em SP com debates e programação infantil

A 10ª edição do Festival de Finos Filmes acontece neste fim de semana na cidade de São Paulo, promovendo exibições e debates sobre curta-metragens até o dia 3 de outubro, além de contar com uma programação especial para a criançada.

O valor arrecadado durante as sessões pagas no festiva serão revertidos à instituições vinculadas a causas habitacionais, identitárias, sociais, culturais etc.

Com uma curadoria exemplar e produções premiadas, inclui em sua programação debates que irão abordar temas de relevância social, além de contar com figuras notórias do audiovisual e ativismo brasileiro.

Entre os convidados para os debates estão a jornalista e apresentadora Cris Guterres, o escritor e roteirista Ricardo Terto, o ator e palhaço Giovanni Venturini entre outras várias personalidades importantes para o cenário cinematográfico brasileiro.

E não para por aí! A programação do festival ainda conta com uma curadoria especial para entreter e animar a criançada. A sessão “Fininhos” acontece no MIS (Museu da Imagem e Som), neste sábado (30) e promete uma seleção temática de curtas-metragens holandeses voltado para o público infanto-juvenil, seguida de uma oficina pedagógica super lúdica realizada pela ONG CoCriança.

Confira a seguir a programação completa do Festival Fino Filmes:

Sábado, 30/09

10:30h, no Museu de Imagem e Som (MIS) – Av. Europa, 158, Jardim Europa

Programação Infantil “Fininhos

Curta-metragens exibidos:

Armadilha de Turista (Tourist Trap, dir. Vera van Wolferen, 2′, Holanda)

Ponto de virada (Tipping Point, dir. Bart de Piraat, 10′, Holanda)

Porco (Pig, dir. Jorn Leeuwerink, 8′, Holanda)

*Sessão gratuita com distribuição dos ingressos 1h antes da exibição.

15h, no Cineclub Cortina – Rua Araújo, 62, República

Curta-metragens exibidos:

Movimento (Dir. Gabriel Martins, 11′)

Moventes (Dir. Jefferson Cabral, 11′)

Solmatalua (Dir. Rodrigo Ribeiro-Andrade, 15′)

Ramal (Dir. Higor Gomes, 16′)

Debate: Cris Guterres e Ricardo Terto debatem sobre o tema “Vidas em Movimento”.

Valor do Ingresso: R$15,00.

17h, Cineclub Cortina – Rua Araújo, 62, República

Curta-metragens exibidos:

Solos (Dir. Pedro Vargas, 15′)

Escasso (Dir. Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, 18′)

Big Bang (Dir. Carlos Segundo, 15′)

Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo (Dir. Guilherme Xavier Ribeiro, 16′)

Debate: Giovanni Venturini e Naruna Costa discutem sobre o tema “Ocupar e reescrever a História”.

Valor do Ingresso: R$15,00.

Domingo, 01/10

15h, no Cineclube Cortina – Rua Araújo, 62, República

Curta-metragens exibidos:

Vizinho Abdi (Dir. Douwe Dijkstra, 29′, Holanda)

Russa (Dir. João Salaviza e Ricardo Alves Jr, 20′, Portugal)

O Que Nos Espera (Dir. Bruno Xavier e Chico Bahia, 20′)

Debate: Débora Lima e Guilherme Wisnik discutem sobre “Cidades, conflitos e sobrevivência”

Valor do Ingresso: R$15,00.

Segunda-feira, 02/10

14h, no Cinusp, Universidade de São Paulo – Rua Anfiteatro, 109, Butantã

Panorama Curta-Metragem Holandês

Curta-metragens exibidos:

Armadilha de Turista (Dir. Vera van Wolferen, 2′, Holanda)

Tipping Point (Dir. Bart de Piraat, 10′, Holanda)

Porco (Dir. Jorn Leeuwerink, 8′, Holanda)

Um segundo em pequenos francos (Dir. Douwe Dijkstra, 10′, Holanda)

Jovanna para o Futuro (Dir. Mirjam Marks, 15′, Holanda)

Vizinho Abdi (Dir. Douwe Dijkstra, 29′, Holanda)

Green Screen Gringo (Dir. Douwe Dijkstra, 16′, Holanda)

*Sessão gratuita com distribuição dos ingressos 1h antes da exibição.

Terça-feira, 03/10

19:30h, no Petra Belas Artes – Rua da Consolação, 2423, Consolação

Curta-metragens exibidos:

e nada mais disse. (Dir. Julia Menna Barreto, 19′)

Cama Vazia (Dir. Fábio Rogério e Jean Claude Bernardet, 6′)

Bicho Azul (Dir. Rafael Spínola, 7′)

Debate: Jean-Claude Bernardet e Natalia Timerman discutem sobre “Fins, lutos e recomeços”.

*Sessão gratuita com distribuição de ingressos 1h antes da exibição

Para saber mais sobre a programação do Festival Fino Filmes acesse o site oficial e fique por dentro de todas as novidades.