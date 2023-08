Beyoncé realiza show de maior bilheteria feita por uma artista feminina

A festa não para! Após o grande sucesso com a passagem da RENAISSANCE WORLD TOUR pela Europa, Beyoncé realizou nesta terça-feira (08), o show de maior bilheteria feito por uma artista feminina na história da música.

O show em questão aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde nossa Queen Bey arrecadou a bagatela de aproximadamente U$16,5 milhões (equivalente a R$80 milhões) em uma única noite.

A voz de grandes sucessos como “CUFF IT” e “BREAK MY SOUL” já bateu outros recordes em sua turnê, que já é considerada a maior feita por uma artista feminina negra, e muito em breve, poderá se tornar a mais lucrativa da história.

De acordo com a revista Forbes, ao longo de 33 apresentações realizadas este ano pela cantora, o faturamento atual da RENAISSANCE WORLD TOUR é de U$295 milhões – e a previsão é de que Beyoncé arrecade, até o encerramento dos shows, o equivalente a US$2,1 bilhões. Isso sim é poder!

Vale destacar que a agenda de shows de Bey está marcada até o dia 1º de outubro, e os fãs seguem na expectativa pela confirmação de mais datas, principalmente na América Latina. Please, come to Brazil!

E você, também está na expectativa para ver novamente nossa rainha do ballroom em terras brasileiras? Fiquem ligados para outras novidades sobre essa turnê histórica.