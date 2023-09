Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 30/9 e 06/10

O final de semana começa com o “MECA 2023”, evento que promove o bem-estar e o contato com a natureza através de talks, shows imperdíveis e atividades como ioga e aula de capoeira para crianças. Até a próxima sexta-feira (6), também é possível se deliciar com o Festival de Gastronomia Coreana Hansik, imperdível tanto para os fãs de comida coreana, quanto para aqueles que sonham em conhecer mais sobre essa cozinha milenar.

Além disso, os cinéfilos de plantão têm motivos de sobra para comemorar, com o retorno da amada “Casa Warner”, no Shopping Eldorado, e a 8° Mostra de Cinema Chinês de SP.

A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural com as melhores dicas do que curtir em São Paulo nos próximos dias:

Eventos

MECA 2023 (30/9)

Com um formato inédito, o MECA e o Jardim Botânico de São Paulo unem forças para promover o MECA (Jardim). O evento trará muitas conversas e experiências voltadas ao bem-estar e ao contato com a natureza — incluindo o talk “Dá pra ser 2% mais calmo”, conduzido por Helena Galante, criadora do podcast “Jornada da Calma” e diretora de CLAUDIA, Boa Forma e Bebê.com.

Além disso, estão previstas experiências como uma edição da Feira Jardim Secreto, o MECA (Market), com marcas independentes de São Paulo, e outras atividades, como ioga, aula de capoeira para crianças, trilhas guiadas e aula de ilustração botânica.

Para agitar o público, o line-up musical proporciona shows de Tulipa Ruiz, Luiza Lian, Amanda Magalhães, Kaê Guajajara, Chico Chico e Comes & Bebes. Imperdível, né? Para conferir a programação completa e adquirir ingressos, basta acessar o site oficial do evento.

Ingressos : a partir de R$ 120,00 (meia-entrada) e R$ 240,00 (inteira)

: a partir de R$ 120,00 (meia-entrada) e R$ 240,00 (inteira) Endereço : Jardim Botânico de São Paulo – Av. Miguel Estefno, 3031

: Jardim Botânico de São Paulo – Av. Miguel Estefno, 3031 Horário: das 9h às 20h

Festival de Gastronomia Coreana Hansik (até 6/10)

Imperdível para quem deseja conhecer os sabores da culinária coreana. O festival acontece no Centro Cultural Coreano e conta com exposições, degustações, oficinas e cursos. Os ingressos para as degustações gratuitas são disponibilizados aos sábados e acontecem nos seguintes horários:

Segunda a sexta, das 14h às 18h: exposição com degustação simples.

Sábado e domingo, das 11h às 17h: exposição com degustação completa.

Endereço: Centro Cultural Coreano – Av. Paulista, 460

Teatro

A Falecida (até 1/10)

Com texto de Nelson Rodrigues e atuação de Camila Morgado, “A Falecida” conta a história de Zulmira, uma mulher frustrada do subúrbio carioca, que após contrair tuberculose não vê mais expectativas na vida. Pobre e doente, seu último desejo é um enterro luxuoso. Quer se vingar da sociedade privilegiada e, principalmente, de Glorinha, sua prima e vizinha que não lhe cumprimenta mais.

Ingressos : a partir de R$ 20,00 (meia-entrada)

: a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) Endereço : Sesc Santo Amaro – R. Amador Bueno, 505

: Sesc Santo Amaro – R. Amador Bueno, 505 Horários: sexta-feira às 21h, sábado às 17h e domingo às 18h

Cinema

Casa Warner 2023 (até 29/10)

A Casa Warner retorna em celebração aos 100 anos do estúdio cinematográfico, trazendo experiências imersivas e ativações de grandes produções como Matrix, Harry Potter, Friends, Batman, Annabelle, Looney Tunes e muito mais.

Ingressos : a partir de R$ 50,00 (meia-entrada)

: a partir de R$ 50,00 (meia-entrada) Endereço : Shopping Eldorado: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros.

: Shopping Eldorado: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Horário: Terça a domingo, das 12h às 21h

8° Mostra de Cinema Chinês de SP (de 6 a 15/10)

A Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, realizada pelo Instituto Confúcio na Unesp, chega à sua 8ª edição com o tema “Em Busca da Luz”. Através de uma programação com doze produções cinematográficas chinesas contemporâneas, o público terá a oportunidade de conferir longa-metragens inéditos (em sua maioria) no Brasil, de forma gratuita.

Entre os títulos, estão “Cordão da Vida” de Qiao Sixue, “Juntos pelo mundo”, dirigido por XU Chenghua e premiado como Melhor Documentário no Hollywood Documentary Film Festival, “Amor à prova”, de Kong Dashan, reconhecido como o Word-of-Mouth Film of the Year em 2023 pelo Weibo Movie Night, entre outros.

Entrada gratuita (retirar os ingressos 1h30 antes das sessões)

(retirar os ingressos 1h30 antes das sessões) Endereço : CCSP – Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000 – São Paulo)

: CCSP – Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000 – São Paulo) Horários: confira a programação completa

Música

Djavan – D Tour (6/10)

Djavan volta aos palcos com a turnê do álbum “D”, passando por mais de 50 cidades do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos.

Ingressos : a partir de R$ 150,00

: a partir de R$ 150,00 Endereço : Clube Atlético Juventus – Rua Juventus, 690 – Mooca

: Clube Atlético Juventus – Rua Juventus, 690 – Mooca Horário: abertura às 20h30 e início do show às 23h

Exposições

Dōshin: os encantos dos brinquedos japoneses (até 12/11)

A exposição promovida pela Japan House celebra alguns dos brinquedos, jogos e personagens mais famosos da história. A experiência também proporciona uma linha do tempo que conta a história dos brinquedos no Japão após a Segunda Guerra Mundial.

Entrada gratuita

Endereço : Japan House – Av. Paulista, 52, Bela Vista

: Japan House – Av. Paulista, 52, Bela Vista Horários: De terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 18h.