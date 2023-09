Lançamentos de músicas da semana (25/09 a 29/09)!

Setembro está chegando ao fim, e nada melhor do que passar os últimos meses do ano ouvindo músicas novas dos nossos artistas favoritos! E os lançamentos da semana já deixaram sua marca na nossa playlist 2023, desde Un Preview, novo single de Bad Bunny, até o novo remix de I’m Good (Blue), hit de Bebe Rexha e David Guetta, mas dessa vez com LIT killah e, também, com um toque de Brasil com os vocais de Ludmilla. E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que trazer uma coletânea dos hits recentes que você precisa ouvir.

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Mais uma semana chegou ao fim, e isso significa mais uma das playlists com os lançamentos de Claudia. Vamos conhecer as novidades musicais? Tivemos o novo álbum de Ed Sheeran, Autumn Variations, fazendo sucesso nas redes sociais, além da reunião da nossa boyband favorita: *NSYNC, com Justin Timberlake. Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify: é só seguir o perfil clicando aqui, ou dar play abaixo:

Veja as novidades a seguir:

Sweet Sounds of Heaven

Tem como ficar melhor do que The Rolling Stones colaborando com a Lady Gaga? Impossível! A união aconteceu no single Sweet Sounds of Heaven, que deve fazer parte do tão aguardado novo álbum do grupo, Hackney Diamonds. E se você achou que não teria como melhorar, achou errado, porque a música também conta com a genialidade de Stevie Wonder no piano!

Autumn Variations

Nosso ruivinho favorito está de volta, desta vez com um álbum perfeito para ouvir durante o outono – ou, no nosso caso, neste calor de primavera. Ed Sheeran, que já tinha lançado o álbum “ (Deluxe)” em 2023, surpreendeu com o lançamento de Autumn Variations, que conta com 14 faixas inéditas. Neste ano o Ed trabalhou demais, e a gente só pode agradecer, não é mesmo?

O álbum foi produzido nas mesmas sessões que o cantor realizou com Aaron Dessner para a produção de Subtract. A inspiração do cantor para o projeto foram os próprios amigos e, claro, sua terra natal, destacando faixas como Magical e England.

3D (feat. Jack Harlow)

O cantor coreano Jung Kook sabe muito bem a receita para fazer um single viralizar. Após o grande sucesso da faixa Seven, lançada em julho desde ano em parceria com a rapper Latto, o integrante da boy band BTS retorna com mais um grande potencial de sucesso: 3D.

E ele não está sozinho! O single lançado nesta última sexta é uma parceria inédita com o rapper Jack Harlow que já trabalhou com outros grandes artistas como Lil Nas X e Drake. Este é o primeiro projeto de Jung Kook sem o BTS, que permanece em hiatus até 2025. Estamos animados para descobrir o que o queridinho do K-Pop vai produzir para esta nova era de projetos solos.

Better Place

Voltamos à era de ouro dos anos 2000, ou nossa boyband favorita acabou de fazer um retorno especial? Essa semana ficou ainda mais especial por conta do *NSYNC, que quebrou seu hiatus de 20 anos com o lançamento de Better Place, faixa da trilha sonora de Trolls 3. O primeiro sinal da reunião foi dado no VMA 2023, quando eles subiram juntos no palco para apresentar uma das categorias da premiação.

O lançamento – com todos os integrantes originais – apresenta uma batida mais contemporânea, mas sem deixar de lado as origens do 2K pop. Até o momento, não sabemos se o reencontro renderá mais músicas – mas pelo menos este hit já está no repeat!

I’m Good (Blue) [2023 Version]

Já imaginou um hit conseguir se tornar ainda melhor? I’m Good (Blue) conseguiu exatamente isso! O single, lançado em 2022, está de volta com um remix na vibe latina, com a participação do rapper argentino LIT killah e, claro, da nossa querida Ludmilla – ela é a braba mesmo, né? Na nova versão, a cantora surge com vocais poderosos e honra o português. A gente quer “curtir a vida” do mesmo jeito que a cantora faz na música.

“A música é o que me impulsiona e realmente me abriu as portas para viver momentos enriquecedores como este. Estar nesta nova versão ao lado de artistas que admiro profundamente, e que levaram a música a muitos lugares, me motiva ainda mais a fazer o mesmo com a minha arte”, contou Ludmilla em comunicado. A faixa original conquistou mais de 2,2 bilhões de streams globais até o momento.

Atomic City

Este lançamento é para quem curte rock e ama U2! A banda pegou os fãs de surpresa nesta última sexta-feira após anunciar Atomic City, música escrita e inspirada na icônica cidade das luzes, Las Vegas.

Como a faixa não faz parte de nenhum novo projeto da banda como, por exemplo, um álbum ou EP, fica difícil saber se outros projetos estão por vir. A única certeza que temos é que Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen detonaram neste single!

Calendário

Mais uma semana com o queridinho do samba, assim ficamos mal acostumados! Péricles chega com Calendário, que faz parte do seu novo álbum, intitulado Calendário. Vale dizer que estamos chegando na reta final para ter o álbum completo, pois o projeto está marcado para ter lançamento oficial na próxima semana – já pode ir colocando na playlist?

Na faixa, o cantor conta os anos, meses e horas para reencontrar seu grande amor, tendo anotado no seu calendário o momento que poderá beijá-la. Romântico e rendeu mais um hit!

Esquinas

Essa é uma dica para quem ama reggaeton. Uma das grandes revelações do gênero, a cantora Becky G, acaba de lançar o seu mais novo álbum de estúdio, o Esquinas, que vai contar um pouco mais sobre a forte influência da cultura latino-americana na vida da cantora, Ela inclusive é bastante amiga de ninguém mais, ninguém menos, que Anitta.

Entre as faixas mais incríveis do álbum, “2NDO CHANCE” se destaca e vai te fazer curtir ainda mais o som da cantora. Fica a dica!

Un Preview

O papi está de volta! Bad Bunny melhorou nossa semana com o lançamento de seu novo single, Un Preview, trazendo uma grande mistura de safadeza e romance! O ícone latino traz seu beat clássico, cantando a vontade de provar o corpo de uma mulher e se apaixonar por ela, sem medo. A faixa veio acompanhada de um videoclipe cheio de romance e sedução, mas também de cenas inusitadas, como o momento em que o cantor surge montando um cavalinho de shopping.

ASI ES LA VIDA

Seguindo nessa pegada de músicas latinas, Enrique Iglesias divulgou nesta última semana a sua mais nova parceria com a cantora Maria Becerra, a faixa ASI ES LA VIDA.

Após anunciar uma possível aposentadoria em 2020, Iglesias deixa os fãs com uma certa pulga atrás da orelha após voltar atrás e anunciar uma possível turnê mundial com o cantor Ricky Martin e o rapper Pitbull.

Enquanto não temos a confirmação desta informação, aproveitamos esse single apaixonante de Iglesias.

Mosquito

Você já ouviu falar na Pink Pantheress? Ela é uma cantora inglesa que vem fazendo bastante sucesso na cena underground do rap. Somente no Spotify, ela soma mais de 24 milhões de ouvintes mensais. Na faixa Boy ‘s a Liar Part 2 , uma parceria com a também rapper Ice Spice, são mais de 600 milhões de plays.

E para você conhecer um pouco mais sobre a Pink, nesta última semana ela disponibilizou a faixa Mosquito, que vem com a mesma pegada dos seus últimos trabalhos, com batidas agitadas e dançantes. Deixe no radar, combinado?

Luso-Fusco

Inspirada na grandiosa voz de Gal Costa, a cantora baiana Assucena vem chamando a atenção dos críticos de música brasileira pela sua autenticidade na voz que surpreende qualquer um. Ela, aliás, nos encantou em uma apresentação belíssima na CASA Clã 2023.

Após o lançamento de diversos singles, como a faixa A Última, Quem Sabe, a cantora finalmente soltou o seu primeiro álbum, Luso-Fusco. Caminhando pelas suas principais referências musicais sem deixar a originalidade de lado, Luso-Fusco é um daqueles projetos que você não pode deixar de ouvir e que, com toda certeza, te fará se apaixonar.

Lua Cheia

E para quem sentiu saudades de Wanessa Camargo, ela finalmente está de volta! A cantora, que está em um relacionamento sério com o ator Dado Dolabella, lançou a faixa Lua Cheia em homenagem ao amado.

O single vem após vários boatos de que o relacionamento dos dois estaria passando por uma crise, o que não condiz exatamente com a realidade, segundo a música. A faixa detalha como os dois se aproximaram depois da cantora passar pelo processo de divórcio.

Combo do Perigo

E vamos de sertanejo! Ana Castela está de volta com o lançamento de Combo do Perigo, em colaboração com o DJ Jonatas Felipe. A faixa faz parte do projeto Fazendinha Session #3 – originalmente lançado em 2022 – que conta com participações especiais dos maiores nomes do cenário sertanejo, como Luan Pereira e US Agroboy. E essa música é perfeita para as nossas reuniões de fim de semana, um verdadeiro combo do perigo! “Da roça pro mundo”, como bem disse Castela na faixa.

Coisas da Vida

Projota e a rapper Budah se reúnem para um lançamento pra lá de inspirador esta semana, a faixa Coisas da Vida. Após viver a icônica edição do BBB 21, o rapper santista pretende lançar um álbum com uma pegada mais inspiracional, deixando para trás o passado de cancelamento após sua passagem pelo reality show.

Abraçando um gênero mais romântico, distante dos projetos que vinha produzindo nos últimos anos, Projota mira na liberdade e conta com o apoio dos fãs para esta nova etapa de sua carreira.