Beyoncé deixa Brasil de fora de sua turnê

Não será desta vez que teremos Beyoncé em terras brasileiras. A cantora anunciou nesta quarta-feira (23), que a RENAISSANCE WORLD TOUR terá o seu encerramento ainda em outubro, um mês depois dela completar 42 anos. Sua última vinda ao país foi em 2013 durante a passagem da turnê On The Run.

Em uma publicação feita em seu Instagram, a cantora confirmou que este seria o último mês de uma das turnês mais lucrativas dos últimos tempos: “Essa tour foi uma alegria e como está se aproximando do seu último mês, meu desejo de aniversário é comemorar com vocês”, contou Bey. Confira a publicação:

Ela ainda convocou os fãs para um verdadeiro show fashion e pediu para que todos ousassem ainda mais nos looks prateados durante as próximas e últimas apresentações: “Meu desejo de aniversário é celebrar com vocês vestindo suas mais fabulosas roupas prateadas para os shows de 23 de agosto a 22 de setembro. Estaremos cercados em uma bola de discoteca humana brilhante todas as noites, todos espelhando a alegria uns dos outros.”

Segundo a revista Forbes, a projeção é de que, até o fim dessa maratona de shows, Beyoncé deverá arrecadar a bagatela de U$2,1 bilhões, o equivalente a mais de R$10 bilhões, tornando a RENAISSANCE WORLD TOUR a mais lucrativa do mundo.

Para a tristeza de alguns e esperança de outros, seguimos desejando que em uma próxima oportunidade Beyoncé não se esqueça de nós!