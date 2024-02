Act II: Beyoncé anuncia seu novo álbum com pegada country

Beyoncé pegou todo mundo de surpresa no domingo (11), durante o Super Bowl LVIII. Enquanto os olhos de todos estavam atentos à final da competição e no show de Usher, a cantora aproveitou para anunciar o lançamento do “Act II“, o segundo ato de seu aclamado álbum “Renaissance”.

A revelação aconteceu em um comercial da empresa Verizon, onde a cantora aparece dirigindo por um deserto enquanto a frase “Act II Renaissance 03.29.23” surge na tela.

Recentemente, a artista norte-americana anunciou o lançamento da sua mais nova linha de produtos capilares, a Cédred, voltada para os cuidados e tratamentos com os cabelos crespos e cacheados.

O teaser mostra Beyoncé em um ambiente árido, vestindo roupas de cowgirl e dirigindo um carro antigo. Ao final do vídeo, a frase “Act II Renaissance 03.29.23”, confirmando a data de lançamento do novo trabalho: 29 de março de 2023. Assista:

A música de fundo do teaser apresenta uma sonoridade country, sugerindo que o “Act II” pode explorar esse gênero musical, assim como os looks usados pela diva pop na divulgação de seu “Act II”.

A internet rapidamente se mobilizou com a notícia, com fãs expressando sua empolgação e ansiedade nas redes sociais com a hashtag #RenaissanceActII . O anúncio gerou diversas teorias e especulações sobre o que o “Act II” trará, desde a sonoridade até a temática do álbum.

O que esperar do “Act II”

Ainda não há muitas informações sobre o “Act II”, mas podemos esperar algumas surpresas. A sonoridade country do teaser indica que Beyoncé pode estar explorando novos gêneros musicais neste novo trabalho.

É possível que o “Act II” seja uma continuação da história contada no “Renaissance”, explorando temas como identidade. Agora nos resta esperar pelo final de março!