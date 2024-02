Cécred: o que sabemos sobre a nova linha de produtos capilares de Beyoncé?

Após meses de especulações e curiosidades, Beyoncé finalmente anunciou, nesta quarta-feira (07), o lançamento da sua mais nova linha de produtos capilares, a Cédred, voltada para os cuidados e tratamentos com os cabelos crespos e cacheados.

O mais novo lançamento de beleza foi divulgado através de uma publicação feita no próprio perfil da cantora no Instagram, que já havia dado indícios de que uma novidade no mundo da beleza estava por vir.

No post, Bey aparece com os cabelos naturais sendo lavados com o suposto produto, que ainda não teve a sua identidade visual e valores revelados.

Outras cenas divulgadas na publicação chamaram bastante a atenção das entusiatas de beleza, já que diversas mulheres aparecem massageando os seus couros cabeludos utilizando o produto, dando que a entender que toda a linha é voltado especialmente para cuidados com cabelos crespos e cacheados. Confira a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Beyoncé (@beyonce)

O que se sabe sobre o lançamento?

O lançamento de Cécred ainda é um mistério, mas já temos informações de que os produtos terão em suas composições o mel, ingrediente que pode oferecer hidratação, nutrição e fortalecimento para os fios, principalmente os com curvaturas mais acentuadas.

Uma outra novidade é que a linha poderá ser adquirida ainda neste mês, a partir do dia 20 fevereiro, no site da própria marca.

Vale lembrar que esta não é a primeira empreitada de Queen B no ramo.

A cantora já havia sido embaixadora de marcas como Armani Beauty, L’Oréal Paris e, mais recentemente, lançou um luxuoso perfume chamado Ce Noir, que acabou viralizando nas redes sociais por chegar às lojas pelo valor de R$800,00.

A cantora também está à frente da criação da Ivy Park, parceria entre a cantora e a marca de artigos esportivos Adidas, da qual também é embaixadora.

E você? Está ansiosa para descobrir qual será deste mais novo lançamento de Beyoncé? Estaremos por aqui investigando e atentas a todos os detalhes desta mais nova linha.

