Super Bowl 2024: Onde assistir à final neste domingo (11)

O Super Bowl LVIII, a grande final da temporada da NFL, está agendado para o dia 11 de fevereiro de 2024, às 20h30 (horário de Brasília). O evento promete ser emocionante, com o Kansas City Chiefs, atual campeão, enfrentando o San Francisco 49ers no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

Usher será a atração do show do intervalo

O cantor Usher será o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LVIII este ano. Este será o segundo show do artista norte-americano no aguardado show do campeonato esportivo. Ele já se apresentou no evento em 2011, como convidado da banda Black Eyed Peas. Este ano, Usher promete um show cheio de energia e hits. Ele estará acompanhado por uma banda e dançarinos.

Como a apresentação musical acontece na metade da disputa, a apresentação de Usher deve ser exibida entre 21h30 e 22h.

“É uma honra para toda a vida finalmente riscar o Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que já viram de mim antes”, escreveu o cantor no anúncio oficial de que seria a grande atração da noite.

Cantor, compositor, dançarino e ator americano, Usher já ganhou oito prêmios Grammy e vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo. Alguns dos seus maiores sucessos incluem “My Way”, “Confessions Part II”, “Yeah!”, “Burn” e “OMG”.

O show do intervalo do Super Bowl é um dos eventos musicais mais esperados do ano. É uma oportunidade para os artistas mostrarem seus talentos para um público global.

Onde assistir ao Super Bowl?

Para assistir ao show do intervalo e ao jogo em casa, os fãs brasileiros que desejam acompanhar a partida pela televisão, existem diversas opções. Confira:

TV aberta: A RedeTV! transmitirá o Super Bowl LVIII ao vivo para todo o Brasil. A cobertura começará às 20h, com uma programação especial pré-jogo.

TV por assinatura: A ESPN também transmitirá o Super Bowl LVIII ao vivo para seus assinantes. A cobertura começará às 20h, com o programa “ESPN NFL GameDay”.

Streaming: O serviço de streaming Star+ também transmitirá o Super Bowl LVIII ao vivo. A plataforma oferece a opção de assistir ao jogo com narração em português ou em inglês.

NFL Game Pass: O serviço de streaming oficial da NFL também oferece a opção de assistir ao Super Bowl LVIII ao vivo. O NFL Game Pass oferece diversos recursos extras, como replays instantâneos e estatísticas em tempo real.

Super Bowl LVIII

Data: 11 de fevereiro de 2024

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Allegiant Stadium em Las Vegas

Transmissão: RedeTV! e ESPN