Lançamentos de músicas da semana (05/02 a 09/02)

Mais uma semana chega ao fim e já estamos correndo de bloco em bloco para aproveitar a maior farra do ano – ou, quem sabe, um momento de relaxamento para dar um break das responsabilidades do dia a dia. E se tem uma coisa que mantém o Carnaval vivo é a música, seja com um clássico ou com os lançamentos de música da semana, afinal, sempre é hora de atualizar a playlist da folia.

Entre os lançamentos musicais para esta semana, MC Bin Laden entrega o hit “Julgamento”, mesmo confinado na casa do BBB – quem aí tem torcida declarada para o artista e vai completar dando stream?

E ainda em clima carnavalesco, Gloria Groove continua dando o nome, desta vez com o single “Modo Xuxa”, que honra algumas das eras do ícone brasileiro Xuxa, e ainda entregou um clipe nostálgico (e funkeiro) que conta com a participação da musa.

Por outro lado, temos o comeback de Sia, com o single “Dance Alone”, a primeira música de seu próximo álbum de estúdio. Além dela, Usher continua a nos surpreender, desta vez com o seu mais novo álbum de estúdio, Coming Home, e ele nos faz sentir em casa com essa nova seleção de hits.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que trazermos uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir neste final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Já é domingo e isso só pode significar uma coisa: Mais uma das playlists semanais da Claudia – e a gente sabe que você estava esperando por essa para poder curtir o feriado. Gloria Groove entra no “Modo Xuxa” na lista, lançando seu single para honrar a lenda do entretenimento brasileiro, Xuxa, e ainda entregou uma parceria inesperada para o clipe, misturando seu estilo funk electro com a nostalgia. E nada diz Carnaval como um bom hit de Luísa Sonza, que entrega sensualidade em “recadin no espelho”.

Em terras internacionais, Sia traz o primeiro single do seu próximo álbum, pronta para dar o nome em vocais e nos levar para aquela nostalgia de 2018 – mas ainda mantendo sua identidade em segredo! Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify, é só seguir o nosso perfil ou dar play abaixo:

Continua após a publicidade

Coming Home, de Usher

E 2024 vem cheio de potência e surpresas para Usher, confirmando como performance do halftime do Super Bowl e, também, lançando seu primeiro disco inédito de 2018, intitulado Coming Home. O álbum traz consigo uma nostalgia do pop de 2010 em suas 20 faixas, além de parcerias com Burna Boy, 21 Savage, H.E.R. e Jung Kook, do BTS. O lançamento vem como um presente para ele e para os fãs desfrutarem neste fim de semana, no qual ele se apresentará pela primeira vez no Super Bowl – quem aí já está decorando cada uma das letras para conseguir acompanhar a performance?

Uma das músicas de destaque do álbum é “A-Town Girl”, com Latto, que conta com um breve trecho do clássico “Uptown Girl”, de Billy Joel. Assim, o álbum se mostra como um verdadeiro álbum de romance, passando por todas as fases que o amor pode nos levar, desde a paixão até as ruínas.

Dance Alone, de Sia

Depois de hits como “Chandelier” e “Cheap Thrills”, Sia se tornou uma daquelas artistas que garantem que nos apaixonemos pelas suas novidades e, após um mini hiato, a artista está de volta com “Dance Alone”. O single é o primeiro lançamento de Reasonable Woman, próximo álbum de estúdio da cantora após não lançar um álbum solo em oito anos, e vem com um ar pop nostálgico, daqueles que te fazem levantar e ir para a pista de dança para curtir, sozinha ou acompanhada.

Continua após a publicidade

O lançamento conta com parceria de Kylie Minogue, e é uma pedida por amor próprio e valoriza o nosso tempo sozinhas, afinal, se precisar, nós podemos e devemos dançar sozinhas – e agora temos um hit para o qual dançar na pista ou no banho. A música, de certa forma, lembra a batida do primeiro álbum da artista, mas ainda não dá aquela aproximação emocional à que tanto estamos acostumados, o que será que vem por aí? Agora, só nos resta dançar e jamais voltar para casa.

Julgamento, de MC Bin Laden

Mesmo confinado no BBB 24, o MC Bin Laden ainda garante que estejamos recheadas de novidades musicais. O lançamento da vez é o single “Julgamento”, que mistura o funk com um violão que marca um tom desafiador para a faixa, que realiza uma crítica direta à sociedade atual que é rápida em fazer julgamentos na internet. A faixa se mostra não apenas como uma crítica, mas como um marco em que o MC admite que, se seguisse sua vida baseado nos julgamentos feitos por outros, não teria se tornado o artista que é hoje em dia.

BLING BLING, de Maluma

Maluma está ligando e ele vem com mais uma novidade, fugindo um pouco do seu ritmo musical usual – o reggaeton. Em “BLING BLING”, o artista se une a Octavio Cuadras e o Grupo Marca Registrada, e traz, novamente, uma música no estilo “ranchero”, que para a gente, seria semelhante ao sertanejo – ele consegue se moldar a qualquer ritmo musical, não é mesmo? Já sobre a faixa em si, Maluma faz referência ao “bling” dos diamantes e do dinheiro, comentando como ele apenas quer se divertir com o dinheiro e com quem se unir a ele, além de ter um beat completamente dançante e animado.

Continua após a publicidade

Recadin no Espelho, de Luísa Sonza com MC Kevin o Chris

Alguém estava com saudade de Luísa Sonza por aí? A cantora finalmente liberou nesta última sexta-feira (10) a faixa “recadin no espelho”, uma parceria inédita com o cantor MC Kevin o Chris, a voz da icônica de “Tá OK”, “Ela É do Tipo” e vários outros funks virais bombados nos últimos anos.

Desta vez, a dupla aposta na mais alta sensualidade e cantam sobre um romance que não permite a distância impedir que um casal troque momentos bastantes íntimos em uma vídeo chamada, o famoso websex.

Com um beat característico do 130BPM do funk carioca, essa faixa poderá garantir altos romances neste feriado de Carnaval, além de muito beijo na boca e pegação! Depois deste lançamento, será impossível não enviar uma mensagem para aquele contatinho tão desejado, não é mesmo?

Continua após a publicidade

I Forgot To Be Your Lover, de The Black Keys

A dupla americana The Black Keys divulgou esta semana mais um single do seu décimo segundo álbum de estúdio, o Ohio Players, que desta vez, chega para emocionar e abalar os corações dos fãs de indie rock e blues rock por esse país.

A faixa da vez, a melancólica “I Forgot To Be Your Lover” nada mais é do que uma regravação da faixa icônica já realizada pelo eterno Billy Joel, em 1980, que bombou nas principais paradas americanas e mundiais durante a década, inclusive sendo trilha sonora de diversos filmes e seriados como De Repente 30, com Jennifer Garner.

Repaginada e com uma sonoridade um pouco mais jovial, a faixa regravada pelo vocalista e guitarrista Dan Auerbach e pelo baterista Patrick Carney irá te deixar nostálgico e com aquela sensação de que o amor jovem é inspirador e pode ensinar grandes lições sobre como amar, mesmo com suas complexidades.

VENUS, de Zara Larsson

De volta à cena musical eletrônica, Zara Larsson acaba de divulgar o seu mais novo álbum de estúdio todinho para chamar de seu, o tão aguardado VENUS. O quarto projeto da loirinha, voz de grandes hits como “Lush Life”, decide retomar desta vez as suas origens no eletronic dance, ritmo que alavancou a carreira da americana que chegou a ocupar por algumas semanas as principais paradas musicais no ano de 2018 com a faixa “Symphony” ao lado do grupo de produtores Clean Bandit.

Continua após a publicidade

Garantindo também voz aos seus sentimentos mais profundos, Zara abriu seu coração de verdade com direito até à música mais melancólica mas sem perder as batidas icônicas do EDM, como na emocionante “The Healing”. Além disso, o projeto conta também com a parceria da cantora com o DJ francês David Guetta na faixa “On My Love”, divulgada há algumas semanas atrás. Essa é sucesso!

Modo Xuxa, de Gloria Groove

E os lançamentos podem ter acabado, mas você aproveita tudo na nossa playlist semanal no Spotify!