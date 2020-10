8 livros para estimular a imaginação infantil

Atualizado em 8 out 2020, 16h58 - Publicado em 9 out 2020, 09h00

Por Da Redação - Atualizado em 8 out 2020, 16h58 - Publicado em 9 out 2020, 09h00

Que tal aproveitar o Dia das Crianças para embarcar com os pequenos em uma viagem por mundos mágicos e aventuras fantásticas? E o melhor: sem sequer precisar sair de casa?

Tão interessantes quanto brinquedos convencionais, os livros também são ótimos presentes para celebrar a data. Além de ajudar no desenvolvimento intelectual e no processo de educação, eles estimulam a imaginação das crianças e ainda permitem que elas brinquem enquanto aprendem novas palavras.

Assim, selecionamos, 8 livros infantis e infanto-juvenis que auxiliarão na formação de jovens leitores ao mesmo tempo em que irão diverti-los com narrativas únicas e ilustrações coloridas. Confira:

A roupa nova de Doralice

Essa alegre e moderna releitura do famoso conto A roupa nova do rei abre um diálogo despretensioso com as crianças sobre vaidade, autoestima e autoimagem. O livro conta a história de Doralice, uma jovem vaidosa e autoconfiante que não perde a chance de lançar moda no vilarejo onde vive. Publicado pela Saíra Editorial, A roupa nova de Doralice é da autora e tradutora paulista Monica Stahel. Compre aqui.

Sono

Na hora de dormir, a garotinha começa a sentir tanto medo que ele se concretiza na forma de um monstro assustador. Ela, então, lida com esse medo e, vencida pelo sono, consegue adormecer e acorda bem e descansada. Essa história, tão típica na infância, é o tema do Livro Sono, lançamento da Saíra Editorial, com textos e ilustrações de Luciana Romão. Compre aqui.

A Semente da Compaixão

Pela primeira vez, Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, já premiado com o Nobel da Paz, escreve diretamente às crianças. Um texto simples e poderoso, com ilustrações vibrantes de Bao Luu, publicado pelo Selo Caminho Suave, do Grupo Editorial Edipro. A Semente da Compaixão é uma ferramenta para as famílias transmitirem às crianças o valor do amor e da compaixão, cada vez mais necessários no mundo de hoje. Compre aqui.

Careta pra chupeta!

A chupeta pode ser uma aliada dos pais para confortar bebês agitados, mas seu uso prolongado pode levar a problemas dentários e a outros riscos de doenças. Para auxiliar os pais no convencimento da criança para o abandono deste hábito, Careta pra chupeta traz uma divertida história de um menino corajoso que não aguenta mais as caretas que recebe. Cansado de tanta cara feia, ele tem uma ideia: guardar em uma caixinha todas as chupetas que encontrar. Será que agora vão acabar as caretas? Compre aqui.

O Pequeno Yogue

De forma lúdica e divertida, O Pequeno Yogue traz ensinamentos sobre a história e os benefícios da yoga, por meio de posturas inspiradas nos animais e na natureza. Publicado pelo Selo Caminho Suave e Mantra, do Grupo Editorial Edipro, a obra da escritora Debora Molon introduz as crianças nessa prática, referência em equilíbrio e gentileza para lidar com os desafios físicos, mentais e emocionais do cotidiano, presentes também na infância. O resultado é uma criança mais tranquila e feliz. Compre aqui.

Cocô, Xixi e Pum

O desfralde é sempre um momento desafiador, tanto para as crianças quanto para seus responsáveis. Inspirado na vivência que a autora Maíra Lot Micales teve como mãe e ilustrado por um pai que está vivendo esse momento, este livro vai arrancar muitas risadas do pequeno leitor e incentivá-lo a tomar coragem para abandonar as fraldas de uma vez por todas. Cocô, Xixi e Pum é uma publicação do Grupo Editorial Edipro, pelo Selo Caminho Suave. Compre aqui.

Pingo teve uma ideia

Uma gota corajosa mesmo fora d’água é a protagonista do livro da escritora carioca Jane Riche. Pingo vence o medo e mergulha sozinha em novas experiências A obra faz parte projeto “Siga seu coração feliz”, que tem como objetivo abordar as adversidades de forma lúdica. Compre aqui.

As Aventuras de Luminus Odra – A Túnica Sagrada

Depois de desbravar o misterioso planeta Blum, o leitor embarca em uma história ainda mais perigosa na sequência da série do escritor Eduardo Escames. Apesar de aparentemente caminhar para uma aventura totalmente a parte do primeiro livro, a história no novo planeta se cruza com o enredo de estreia da série. Compre aqui.

