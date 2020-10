Estação N: Netflix lança uma “feira de ciências” virtual para crianças

Atualizado em 3 out 2020, 12h58 - Publicado em 3 out 2020, 13h00

Por Da Redação - Atualizado em 3 out 2020, 12h58 - Publicado em 3 out 2020, 13h00

Em homenagem ao Mês das Crianças, a Netflix está lançando uma plataforma digital pensada para os pequenos. No ar a partir de domingo (4), a Estação N funciona como uma espécie de feira de ciências virtual, disponível gratuitamente. Através dessa plataforma, os pequenos vão ter acesso a experiências imersivas que unem ciência e brincadeiras a filmes e séries originais da Netflix.

São mais de 30 atividades e cerca de 10 jogos interativos. Haverá oficinas ensinando a fazer foguete, areia movediça e fóssil, por exemplo. Dentre os jogos, os destaques são a Corrida de Trenó com Klaus, Escalada na Torre com Carmen Sandiego e Colorindo com Cory Carson.

Na plataforma da Estação N, as crianças poderão acessar os conteúdos divididos em 12 “planetas”, representados pelas seguintes atrações da Netflix: Mundo Mistério, Enola Holmes, Carmen Sandiego, Jurassic World: Acampamento Jurássico, O Chefinho, Klaus, Julie and the Phantoms, Criando Dion, Go! Go! Cory Carson, Super Monstros em Ação, Motown Magic e o inédito A Caminho da Lua.

Em cada um desses planetas, o internauta é recebido por uma personalidade da internet e/ou da Netflix – como Larissa Manoela, Felipe Castanhari, Cacai Bauer e Iberê Thenório (Manual do Mundo). Eles ficam encarregados de falar um pouco sobre o filme ou a série em questão e também conduzem as crianças pelas atividades disponíveis.

Conversando sobre notícias ruins com as crianças