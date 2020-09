Capacita-me, fundado por Rachel Maia, reúne doações para Dia das Crianças

Para quem já vivia em situação de vulnerabilidade social, a pandemia agravou ainda mais as condições de existência. Com o Dia das Crianças se aproximando, o CAPACITA-ME!, programa de responsabilidade social que qualifica e favorece o acesso de profissionais maiores de 18 anos ao mercado de trabalho, lançou uma campanha de arrecadação de brinquedos novos e usados para deixar a data mais especial de crianças que vivem em comunidades do extremo sul de São Paulo. A iniciativa é idealizada pela executiva e colunista de CLAUDIA, Rachel Maia.

Os interessados em colaborar com a ação social precisam enviar as doações para a sede do CAPACITA-ME!, que fica na Avenida Atlântica, 3032, Jardim Três Marias, em São Paulo – SP. Caso a colaboração ultrapasse 30 unidades, a equipe do projeto faz a retirada no endereço solicitado, caso seja na cidade de São Paulo.

O prazo de para contribuir com o Dia das Crianças da iniciativa social é 1º de outubro. Em caso de dúvidas, os canais de informação, como o e-mail eventos@capacitame.net e o telefone (11) 2386-8901, estão à disposição. Mais informações acesse o site do projeto.

