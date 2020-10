Os 10 jogos e brinquedos mais vendidos na Amazon vão de R$ 9,90 a R$ 84,90

Está sem ideia do que comprar para presentear as crianças no próximo dia 12 de outubro? Pesquisa divulgada pela Social Miner sobre a intenção de compras dos brasileiros no Dia das Crianças indica que brinquedos serão a preferência nacional, com 58% das escolhas. Pretendem comprar roupas 35% dos entrevistados, bonecas e bonecos ficam com 30% das escolhas e jogos de videogame, 23%. Os jogos de tabuleiro também aparecem na pesquisa com 20% da preferência.

O levantamento mostra que mais da metade dos entrevistados pretende gastar entre R$ 50 até R$ 200 com presentes. Já o site da Amazon mostra que os top 10 de brinquedos e jogos campeões de venda na plataforma de e-commerce não não chegam a R$ 100. A seguir confira quais os produtos lúdicos que fazem mais sucesso na Amazon:

1- Pacote 5 Carros Sortidos, Hot Wheels, da Mattel : R$34,90 (Compre aqui)

2- Brinquedo Educativo Girafa Didática com Blocos, da Merco Toys R$ 19,90 (Compre aqui)

3-Jogo Uno da Copag R$ 15,90 (Compre aqui)

4- Jogo Detetive com Aplicativo Brinquedos Estrela R$ 58,90 (Compre aqui)

5 – Brincando de Engenheiro 120 Peças, da Xalingo R$ 26,90 (Compre Aqui)

6- Baralho 139 Bridge Size Naipe Convencional da Copag R$ 9,90 (Compre aqui)

7- Boneca Baby Alive Hora do Xixi da Hasbro R$ 66,69 (Compre aqui)

8- Baralho 139 Bridge Size Naipe Convencional, da Copag (Compre Aqui)

9-Caneta Esferográfica Colorida, Trilux Colors, SM/032ESC10, 10 Cores, da Faber-Castell R$ 13,10 (Compre Aqui)

10 – Girafa Pick a Block, da Fisher Price, Mattel R$ 84,80 (Compre Aqui)

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão por alguns dos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível se referem ao momento da publicação desta matéria. CLAUDIA não se responsabiliza por mudanças nos preços