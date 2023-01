Caracolla: chefs dão 3 receitas vegetarianas ‘pá-pum’ para o dia a dia

Inaugurado no final do ano passado por Patricia Helú e Thainá Andrade, o Caracolla é um daqueles restaurantes convidativos para uma pausa saborosa. Localizada na agitada Vila Nova Conceição, em São Paulo, a casa com clima de tranquilidade traz um menu que vai do café da manhã ao jantar – tudo deliciosamente vegetariano.

Além de contar os detalhes dessa empreitada em entrevista para CLAUDIA, as chefs e sócias também compartilharam três de suas receitas práticas favoritas do estabelecimento: cada uma para representar uma refeição do dia!

Para começar, o matchá latte garante um café da manhã saboroso – a receita das chefs é adoçada com mel e ganha cremosidade no preparo. Já para o almoço, a salada grega é uma daquelas receitas saudáveis e fartas: colorida com uma incrível variedade de vegetais e ainda tem o irresistível sabor do queijo feta. Já para a happy hour, elas indicam a rosti de mandioca, uma receita perfeita para petiscar (serve também de entradinha) e que a chef Patricia Helú aprendeu a fazer durante uma viagem ao Acre.

Confira essas três receitas vegetarianas e práticas do Caracolla:

Ingredientes

120 mililitros de leite vegetal de castanha;

2 colheres (sopa) de mel (rasas);

2 gramas de chá verde em pó (matchá).

Modo de preparo

Em uma leiteira, aqueça o leite vegetal e adicione o mel. Peneire o matchá e misture com um fouet. Transfira para um copo e está pronto. Dica: use um espumador de leite para incorporar bem todos os ingredientes e trazer cremosidade.

Ingredientes

150 gramas de tomate cereja variados e cortados na horizontal;

70 gramas de pepino cortado em meia-lua;

5 unidades de azeitona preta picadas em quatro partes;

1 fatia de queijo feta;

50 gramas de azeite;

15 gramas de molho de soja (shoyu);

10 gramas de vinagre de maçã;

5 gramas de mostarda amarela;

1 pitada de sal marinho;

1 pitada de orégano.

Modo de preparo

Reserve o queijo e misture todos os ingredientes em um bowl, tempere. Finalize com uma fatia de queijo feta e azeite.

Ingredientes

1 mandioca sem casca e ralada fina;

1 colher (sopa) de azeite;

1 pitada de sal;

1 pitada de orégano;

1 pitada de açafrão-da-terra (ou cúrcuma) em pó.

Modo de preparo

Disponha a mandioca ralada em um bowl e tempere com azeite, sal, orégano e cúrcuma. Deixe a mandioca já temperada descansar fora da geladeira, coberta, por 4 horas. Unte uma frigideira pequena com tampa e distribua um pouco da mandioca até cobrir todo o fundo. Se a mandioca estiver seca, jogue um pouquinho de água. Tampe e deixe no fogo médio baixo, quando a mandioca mudar de cor e ficar mais amarelinha destampe e deixe secar em baixo. Quando dourar, vire, tampe e repita o processo. Sirva com queijo cremoso e molho pesto.