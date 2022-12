Pão de queijo, dadinho de tapioca e mais: receitas de petiscos veganos

Quando bate aquela vontade de petiscar algo gostoso, nem sempre vem a disposição para ir para a cozinha preparar algo. E quando não se consome nada de origem animal, as opções podem parecer mais limitadas. Pensando nesses momentos, a chef Dani Bandeira, que comanda o Tuk Tuk, dark kitchen de culinária saudável, ensina 3 receitas de petiscos veganos práticos para fazer rapidinho e driblar os momentos de preguiça.

Ela ensina o passo a passo de um pão de queijo de mandioquinha, um croquete de taioba e ainda dadinho de tapioca com tofu – tudo bem fácil e sem ingredientes de origem animal.

Essas receitas veganas são perfeitas para fazer um lanchinho à tarde, petiscar vendo um filme ou até receber os amigos em casa. Confira:

Pão de queijo vegano de mandioquinha

Ingredientes

1 xícara (chá) de mandioquinha;

1 xícara (dchá) de polvilho doce;

1/2 xícara (chá) de polvilho azedo;

1 colher (chá) de sal;

1/4 xícara (chá) de azeite.

Modo de preparo

Cozinhe a mandioquinha em água, escorra e amasse bem até virar um purê. Misture em um bowl os polvilhos e o sal. Acrescente a mandioquinha já amassada, o azeite e amasse bem com as mãos. A massa deve desgrudar das mãos, se necessário acrescente mais azeite. Modele bolinhas e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos.

Dadinho de tapioca vegano com tofu

Ingredientes

1 litro de leite vegetal;

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto;

500g de farinha de tapioca granulada;

500g de tofu ralado;

Ervas frescas (dill, orégano ou ciboulette) a gosto.

Modo de preparo

Aqueça o leite vegetal, mas sem deixar ferver. Após desligar o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Separe um refratário retangular e cubra toda a superfície com plástico filme, deixando sobrar nas bordas. Reserve. Coloque a tapioca granulada num bowl, acrescente o tofu ralado, as ervas frescas e misture bem. Despeje o leite quente por cima e misture bem, com cuidado para não queimar as mãos. Coloque a mistura no refratário, espalhe bem e cubra com plástico filme. Espere esfriar e leve ao congelador por 2 a 4 horas. Retire do congelador. Remova o plástico e corte a massa (caso ela esteja muito dura, aguarde por um momento). Pode assar ou fritar. Sirva acompanhado de melado de cana ou geleia de pimenta.

Croquete de taioba

Ingredientes

200g de mandioca descascada;

5 folhas de taioba;

1 dente de alho picado;

1 colher (chá) de sal;

2 colheres (sopa) de azeite;

1 xícara de farinha de mandioca.

Modo de preparo

Cozinhe a mandioca em água e sal. Deixe escorrer e amasse até virar um purê. Passe a taioba (sem o veio do meio) em água fervendo e depois em água gelada. Refogue com dente de alho, sal e azeite. Misture a taioba com a mandioca, acerte o sal e leve ao fogo baixo de 5 a 10 minutos. Espere esfriar e enrole os croquetes, passando em farinha de mandioca. Por fim, asse ou frite o croquete.