Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre

Só debocha da existência do Acre quem não conhece a história do estado, fundado em 1962. Disputado pela Bolívia, pelo Peru e pelo Brasil, o território foi palco de lutas armadas e a questão só se resolveu com acordos internacionais, nos anos 1920 – envolveu até o Barão de Rio Branco, ministro das Relações Exteriores.

Orgulhosa de sua terra, Amanda Vasconcelos, 30 anos, se descreve como acreana do pé-rachado, como eles carinhosamente chamam os conterrâneos. Nascida em Rio Branco, ela viajou a São Paulo em 2011 para estudar arquitetura, curso que deixou quando seguiu o amor pela gastronomia. “Vim escondida dos meus pais, eles não queriam que eu morasse aqui. Falei que ia passar férias”, conta.

A intenção era conhecer algumas cidades, mas o trabalho como cozinheira a fez criar raízes na capital. No início de 2018, inaugurou o restaurante Casa Tucupi, no bairro da Vila Mariana. “Vai muito além da comida, há exposições, artigos vindos do Acre e gente fazendo amizade”, conta ela, que define o lugar como um espaço multicultural.

Amanda aprendeu a cozinhar justamente para matar as saudades das tipicidades de sua terra e coloca esses gostos em seus menus enxutos, que variam de acordo com a sazonalidade dos produtos. Entretanto, o que nunca falta é baixaria, prato popular no café da manhã pós-balada dos jovens acreanos – leva farinha de milho, carne moída e ovo frito com gema mole.

Com influências diversas, que vão da cultura indígena à árabe, a culinária do estado é resultado de uma mistura que a torna única. “E permanece em constante mudança. Toda vez que retorno, vejo novidades. É como um rio ainda em construção”, define.

Confira as receitas típicas de Amanda Vasconcelos, da Casa Tucupi:

Pronto em 1 hora e 30 minutos

Rende 25 unidades

Para a massa

500 mililitros de caldo de carne

Sal a gosto

4 xícaras de farinha de trigo

1 concha de óleo

Para o recheio

1 quilo de rabada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 cebola média picada

4 dentes de alho picados

1 litro de tucupi*

Salsinha e coentro a gosto

Para empanar

1 ovo batido

Farinha panko

Óleo para fritar

Prepare a massa Em uma panela grande, acrescente 500 mililitros de água, mais os 500 mililitros de caldo de carne e o sal. Deixe até ferver. Retire do fogo e adicione a farinha e o óleo, mexendo sem parar. Volte a panela ao fogo e mexa até a mistura soltar da panela. Deixe esfriar. Prepare o recheio Em uma forma, tempere a rabada com sal, pimenta, cebola e alho. Leve a rabada ao forno preaquecido a 180°C e asse por 40 minutos. Transfira para uma panela de pressão com o tucupi, a salsinha e o coentro e deixe por 25 minutos ou até desmanchar. Desfie a rabada com um garfo e reserve. Empane os bolinhos Sove a massa e faça 25 bolinhas, recheie cada uma com a rabada desfiada. Passe os bolinhos no ovo e na farinha e frite em imersão com óleo a 180°C. Sirva em seguida.

Pronto em 50 minutos

Rende 15 unidades

500 gramas de carne moída crua

300 gramas de cuscuz cozido no vapor

1 cebola pequena ralada

2 dentes de alho picados

Sal, pimenta-do-reino, coentro e salsinha a gosto

15 ovos de codorna cozidos por 2 minutos e descascados

1 ovo batido para empanar

Farinha panko para empanar

Óleo para fritar

Em uma tigela, misture a carne moída com o cuscuz, a cebola, o alho, o sal, a pimenta, o coentro e a salsinha até formar uma massa uniforme. Faça 15 bolinhas e recheie cada uma com um ovo de codorna. Passe no ovo batido e na farinha e frite em imersão com o óleo a 180°C. Se desejar, sirva com vinagrete de tomate.

Pronto em 1 hora + tempo de dessalgue

Rende 5 porções

Para o vinagrete

6 maxixes picados

10 pimentas biquinho picadas

1 cebola pequena picada

Suco de 2 limões

1 fio de azeite

Cebolinha e sal a gosto

Para o baião de dois

400 gramas de carne-seca

150 gramas de queijo de coalho cortado em fatias finas

3 colheres (sopa) de manteiga de garrafa

150 gramas de bacon

1 cebola média picada

Pimenta-do-reino a gosto

4 dentes de alho amassados

250 gramas de calabresa

3 pimentas-de-cheiro

250 gramas de feijão manteiguinha cozido

2 ½ xícaras de arroz cozido

Salsinha e coentro a gosto

Prepare o vinagrete Em um bowl, misture todos os ingredientes e reserve. Prepare o baião de dois Deixe a carne-seca mergulhada em água de um dia para o outro para dessalgar. Transfira para a panela de pressão e acrescente água até cobrir. Cozinhe por 30 minutos ou até ficar macia. Retire e desfie, descartando o excesso de gordura. Reserve. Aqueça uma frigideira funda e grelhe o queijo coalho em fogo médio até dourar. Retire e reserve. Na mesma frigideira, coloque a manteiga e refogue o bacon junto com a cebola, a pimenta e o alho. Junte a calabresa e a carne-seca desfiada. Acrescente a pimenta-de-cheiro, o feijão, o arroz e misture bem. Finalize com o queijo coalho, a salsinha e o coentro. Sirva com o vinagrete.

Pronto em 1 hora

Rende 5 porções

Para o polvo

1 polvo pequeno

1 ramo de tomilho

1 ramo de alecrim

2 folhas de louro

1 pimenta dedo-de-moça

1 colher (sopa) de óleo de soja

1 cebola inteira

2 dentes de alho inteiros

1 Sal a gosto

Para os frutos do mar

1 colher (sopa) de azeite

50 gramas de vôngole limpo

75 gramas de mexilhões

90 gramas de camarões médios

75 gramas de anéis de lula

Sal a gosto

Para o arroz

1 colher (sopa) de azeite

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

50 gramas de castanha-do-brasil picada

2 xícaras de arroz branco

2 xícaras do caldo do polvo

2 xícaras de tucupi*

Coentro e salsinha a gosto

Prepare o polvo Coloque todos os ingredientes na panela de pressão por 12 minutos ou até o polvo ficar macio. Reserve 2 xícaras do caldo e fatie o polvo. Prepare os frutos do mar Em uma frigideira com azeite, refogue todos os ingredientes. Acerte o sal e reserve. Na mesma frigideira, doure o polvo e reserve. Prepare o arroz Em uma panela grande, refogue o alho e a cebola no azeite, em seguida adicione as castanhas. Acrescente o arroz e misture bem. Adicione o caldo do polvo e o tucupi e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Junte os frutos do mar e, se necessário, ajuste o sal. Finalize com coentro e salsinha.

Pronto em 1 hora e 20 minutos

Rende 10 porções

Para o pudim

1 xícara de açúcar cristal

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 medida da lata de leite

6 gemas peneiradas

Para o creme

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Polpa de 1 maracujá grande

1 pacote de gelatina incolor sem sabor

Para a montagem

3 kiwis sem casca, cortados em rodelas

1 caixa de morangos limpos, cortados ao meio

1 pacote de biscoitos champanhe banhados em leite

200 mililitros de chantilly

Morangos picados para decorar

Prepare o pudim Em uma panela grande, fora do fogo, misture o açúcar com 1/4 de xícara de água. Leve ao fogo baixo, mas sem mexer para não açucarar, até formar uma calda em tom caramelo, com cuidado para não queimar. Despeje a calda no fundo da forma de pudim. Em uma tigela, misture bem o restante dos ingredientes. Despeje sobre a forma caramelizada. Tampe com papel alumínio e leve ao forno preaquecido para assar por 1 hora a 180°C em banho-maria. Depois de pronto, deixe esfriar, desenforme e reserve. Prepare o creme No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a polpa do maracujá até formar um creme homogêneo. Acrescente a gelatina, mexa mais um pouco, e reserve. Montagem Em uma taça, coloque um pouco do creme e enfeite a lateral com as frutas fatiadas. Acrescente uma camada de pudim, depois uma de creme e uma de biscoito. Se quiser, finalize com uma camada de chantilly e morangos picados.

Pronto em 10 minutos

Rende 1 taça

Gelo a gosto

50 mililitros de cachaça Jambuzera

Suco de 1/2 limão

1 lata de 269 mililitros de água tônica

1 rodela de limão siciliano

Em uma taça com gelo, acrescente a cachaça, o suco de limão e complete com a tônica. Misture com uma colher bailarina. Finalize com a rodela de limão siciliano.

Pronto em 10 minutos

Rende 1 taça

50 mililitros de gim Beerita gelado

150 mililitros de caldo de cana gelado

Suco de 1 limão

Flor de jambu para decorar*

Em um copo com gelo, adicione todos os ingredientes e misture com uma colher bailarina. Decore com a flor de jambu.

*Ingredientes encontrados em empórios especializados

Texto Marina Marques | Fotos Lívia Wu e Roberto Seba

Produção Florise Oliveira | Concepção Visual Lorena Baroni Bósio

