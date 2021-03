Modo de preparo

50 mililitros de gim Beerita gelado

150 mililitros de caldo de cana gelado

Suco de 1 limão

Flor de jambu para decorar*

Em um copo com gelo, adicione todos os ingredientes e misture com uma colher bailarina. Decore com a flor de jambu.

*Ingredientes encontrados em empórios especializados

*Receita da culinarista Amanda Vasconcelos (Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre)