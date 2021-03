Modo de preparo

Gelo a gosto

50 mililitros de cachaça Jambuzera

Suco de 1/2 limão

1 lata de 269 mililitros de água tônica

1 rodela de limão siciliano

Em uma taça com gelo, acrescente a cachaça, o suco de limão e complete com a tônica. Misture com uma colher bailarina. Finalize com a rodela de limão siciliano.

*Receita da culinarista Amanda Vasconcelos (Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre)