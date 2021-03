Arroz com frutos do mar

Modo de preparo

Para o polvo

1 polvo pequeno

1 ramo de tomilho

1 ramo de alecrim

2 folhas de louro

1 pimenta dedo-de-moça

1 colher (sopa) de óleo de soja

1 cebola inteira

2 dentes de alho inteiros

1 Sal a gosto

Para os frutos do mar

1 colher (sopa) de azeite

50 gramas de vôngole limpo

75 gramas de mexilhões

90 gramas de camarões médios

75 gramas de anéis de lula

Sal a gosto

Para o arroz

1 colher (sopa) de azeite

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

50 gramas de castanha-do-brasil picada

2 xícaras de arroz branco

2 xícaras do caldo do polvo

2 xícaras de tucupi*

Coentro e salsinha a gosto

Prepare o polvo Coloque todos os ingredientes na panela de pressão por 12 minutos ou até o polvo ficar macio. Reserve 2 xícaras do caldo e fatie o polvo. Prepare os frutos do mar Em uma frigideira com azeite, refogue todos os ingredientes. Acerte o sal e reserve. Na mesma frigideira, doure o polvo e reserve. Prepare o arroz Em uma panela grande, refogue o alho e a cebola no azeite, em seguida adicione as castanhas. Acrescente o arroz e misture bem. Adicione o caldo do polvo e o tucupi e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Junte os frutos do mar e, se necessário, ajuste o sal. Finalize com coentro e salsinha.

*Receita da culinarista Amanda Vasconcelos (Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre)