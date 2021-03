Bolinho de rabada no tucupi

Modo de preparo

Para a massa

500 mililitros de caldo de carne

Sal a gosto

4 xícaras de farinha de trigo

1 concha de óleo

Para o recheio

1 quilo de rabada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 cebola média picada

4 dentes de alho picados

1 litro de tucupi*

Salsinha e coentro a gosto

Para empanar

1 ovo batido

Farinha panko

Óleo para fritar

Prepare a massa Em uma panela grande, acrescente 500 mililitros de água, mais os 500 mililitros de caldo de carne e o sal. Deixe até ferver. Retire do fogo e adicione a farinha e o óleo, mexendo sem parar. Volte a panela ao fogo e mexa até a mistura soltar da panela. Deixe esfriar. Prepare o recheio Em uma forma, tempere a rabada com sal, pimenta, cebola e alho. Leve a rabada ao forno preaquecido a 180°C e asse por 40 minutos. Transfira para uma panela de pressão com o tucupi, a salsinha e o coentro e deixe por 25 minutos ou até desmanchar. Desfie a rabada com um garfo e reserve. Empane os bolinhos Sove a massa e faça 25 bolinhas, recheie cada uma com a rabada desfiada. Passe os bolinhos no ovo e na farinha e frite em imersão com óleo a 180°C. Sirva em seguida.

*Ingredientes encontrados em empórios especializados

*Receita da culinarista Amanda Vasconcelos (Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre)