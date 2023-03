Chef do SHUK ensina duas receitas típicas das ruas do Oriente Médio

O restaurante SHUK Falafel & Kebab marca presença na Casa Clã, evento realizado em uma parceria inédita das marcas CLAUDIA, Boa Forma, Bebê.com e Elástica, e que acontece entre os dias 8 e 11 de março. E para você que não vai conseguir passar pelo espaço – ou que provou por lá e gostaria de reproduzir em casa – trouxemos duas receitas típicas das ruas do Oriente Médio que são destaque no evento.

O casal Suzana Goldfarb, cozinheira, e Mauro Brosso, historiador, está por trás das criações do Shuk, restaurante paulistano localizado no bairro de Pinheiros e que é especializado em comida de rua do Oriente Médio – ela é judia e ele é descendente de sírios. No evento, eles preparam algumas de suas especialidades para um animado coquetel oferecido aos convidados.

“O zahav é um prato superversátil, vegano, cheio de sabor e cor! É perfeito para um happy hour, entrada ou acompanhamento”, explica Suzana sobre o prato típico, que em hebraico significa “ouro”. “O nome vem por cor conta do açafrão na massa do empanamento, e os buquês de couve-flor parecem mesmo pepitas de ouro”, completa a chef.

Já o labneh é um dos queijos mais antigos do mundo e bastante popular nas mesas do Oriente Médio. “É uma coalhada seca um pouco mais cremosa, deliciosa e saudável. Vai bem na salada, nas entradinhas, com pão, puro, do jeito que você quiser!”, aconselha a chef.

Abaixo, Suzana e Mauro ensinam essas duas receitas irresistíveis do SHUK. Confira:

Zahav (couve-flor empanada com especiarias e molho tahine)

Rendimento: 2 pessoas

Tempo de preparo:

Ingredientes

Para a couve-flor

150g de couve-flor cortada em pequenos buquês

150g de farinha de trigo peneirada

250g de água

10g de sal

4g de açafrão

Cominho moído a gosto

Páprica defumada em pó a gosto

Sumac a gosto

Salsinha a gosto

Para o molho tahine

200g de tahine (o mais claro e menos torrado possível)

70g de suco de limão-siciliano

190g de água gelada

1 dente de alho

5g de sal

Modo de preparo

Prepare a couve-flor: Misture e bata com a ajuda de um fouet a água, farinha de trigo peneirada, sal e o açafrão em pó até virar uma massa uniforme. Empane 150g de couve-flor crua nessa massa e frite por imersão a 180°C até ficar douradinha e crocante. Prepare o molho tahine: Bata em um processador ou liquidificador o suco de limão e o alho. Acrescente o tahine, sal e a água gelada. Bata novamente até virar um molho liso e homogêneo. Montagem: Organize os buquês da couve-flor empanada no prato que irá servir. Com ajuda de uma bisnaga ou colher de sopa, espalhe o molho tahine formando um jogo da velha. Polvilhe cominho moído (se conseguir moer na hora, faz toda a diferença), sumac e páprica defumada em pó a seu gosto. Finalize com bastante salsinha picada e sirva imediatamente.

Labneh

Rendimento: 1 quilo

Tempo de preparo: 1 hora + tempo de descanso

Ingredientes

2,5 litros de leite fresco integral

100g de iogurte integral

16g de sal

Modo de preparo

Coloque o leite em uma panela e leve ao fogo médio até atingir 90 graus (controlar com termômetro), quando atingir essa temperatura, desligar e deixar esfriar até chegar em 45 graus. Desligue o fogo e adicione o iogurte, mexa bem com a ajuda de um fouet, coloque em um recipiente esterilizado, tampe bem e condicione em temperatura ambiente por 24 horas. Após 24 horas, retire o leite que estará com aspecto de iogurte (mais firme) e coloque para drenar em um chinoy de trama fina ou, caso não tenha, com a ajuda de um pano limpo ou perflex apoiado em um coador de café por 12 horas. Vá descartando o soro nesse período. Depois das 12 horas, a coalhada estará pronta. Adicione o sal e misture bem para incorporar. Você pode servir com azeite de boa qualidade e zaatar.

Como participar da CASA Clã

Para participar das atividades, é necessário preencher os formulários a seguir: dia 09, para dia 10 e para dia 11 de março. A Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: CLAUDIA, Boa Forma, Bebê.com e Elástica.

