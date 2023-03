Sofia Menegon promove quebra de padrões amorosos na Casa Clã

De 8 a 11 de março, CLAUDIA — em parceria com as marcas Boa Forma, Bebê.com e Elástica — promove a Casa Clã, evento que traz vozes femininas à frente de tópicos como saúde física e mental, autoconhecimento, carreira, arte, e claro, relacionamentos amorosos. Para impulsionar este último tema, não poderíamos deixar de chamar a nossa colunista (e criadora do podcast ‘Louva a Deusa’) Sofia Menegon.

Na sexta-feira (10/03), a consultora em relacionamentos e sexualidade une forças com Caroline Apple (escritora da coluna ‘A Parte Que Me Cabe’) para debater a não-monogamia, fidelidade, individualidade e o que significa se relacionar com alguém em tempos em que tudo está sendo desconstruído (e reconstruído).

“Participar desta mesa é ajudar a construir o mundo que eu vislumbro. A realidade que eu quero habitar e me emocionar vivendo começa aqui, nessas conversas. Estar neste CLÃ, ao lado de CLAUDIA, é começar a construir e desenhar esse mundo”, compartilha.

O afeto enquanto canal de transformação

Aliás, se existe um termo capaz de sintetizar todo o trabalho de Menegon, este seria o afeto: “Nos afetamos o tempo inteiro por pessoas e situações, e as relações representam este lugar onde nos transformamos, nos descobrimos e evoluímos. É bom que nos deixemos afetar, pois é apenas através do sentir que mudamos não apenas quem somos, mas também o mundo”, declara.

Sem sombra de dúvidas, o ato de se afetar é um tópico no qual Sofia não possui amarras. Em seu último texto — “A terceira via entre a monogamia e a não-monogamia” —, a escritora reflete sobre a importância de encontrarmos um equilíbrio entre o que verdadeiramente desejamos e o que o próximo espera de nós.

“Não estamos atrasados em relação às novas formas de amar, e sim, descobrindo e construindo estes modelos alternativos. A sociedade monogâmica é uma invenção da humanidade, mas já houve um tempo em que ser não-monogâmico era o habitual. Agora é a hora de explorar o que acontece após toda essa lógica”, provoca.

Para a colunista, a não-monogamia é apenas uma negação da monogamia. Sendo assim, ela (ainda) não é nada: “Queremos compreender o que será das relações. Mas, mais do que isso, estamos com muito apetite para explorar novas possibilidades de amar que atendam às nossas demandas pessoais, pois a forma em que nos relacionávamos antes não estava dando muito certo.”

E como iniciar essa jornada em direção ao afeto livre de padrões culturais e sociais? Para Menegon, a resposta é clara. “Primeiro, precisamos quebrar a ideia de que temos autoridade sobre o outro. Ninguém é dono de ninguém. Nós esperamos que o próximo nos diga o que fazer como se fosse uma prova de amor. Sei que negociações fazem parte das relações, mas estamos negociando coisas extremamente valiosas para nós. Com isso, nos perdemos no caminho, consequência direta de estar apenas seguindo demandas alheias”, aponta.

A Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo

